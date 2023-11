Jong LSC 1890 stunt tegen koploper HJSC

SNEEK - Een kunstgrasveld is soms een nadeel, want het voetbal gaat vrijwel altijd en zelfs bij ontzettend gure omstandigheden door. Ondanks die omstandigheden sprak LSC-middenvelder Victor Andringa van een heerlijke wedstrijd en dat viel na de stunt tegen koploper HJSC best te begrijpen. Het was het eerste puntverlies voor de Sport Combinatie uit Hommerts-Jutrijp die met een vlekkeloos rapport was afgereisd.

Matig

De omstandigheden - veel regen en een troosteloze omgeving - inspireerde de tweeëntwintig acteurs niet echt, althans niet in de eerste vijfenveertig minuten. Voor rust was het ronduit matig en dat is wellicht nog te zacht uitgedrukt. Alleen bij een overtreding binnen de zestien op Ramon Raap van HJSC en bij een uithaal van Ilias Bourakba werden de gordijnen van het restaurant even aan de kant geschoven. Veel meer dan dat viel er echter niet te melden, of het moet een doelpoging van Justin Boonstra zijn geweest



Voorsprong

Die verdween overigens recht in de handen van doelman Thijmen Boogaard, die vroeg in de tweede helft twee schoten te verwerken kreeg, al is verwerken eigenlijk een te groot woord. Beide pogingen. verdwenen namelijk over zijn heiligdom en de laatste zelf heel ruim. Na een diepe bal van Wytse Tjalsma en een niet al te beste aanname van Ilias Bourakba moest de collega van Boogaard, de pas getrouwde Johan de Boer, daarentegen wel handelend optreden en een minuut later bij een lekkere uithaal van Camiel Gerritsen nog een keer. Dat schot leidde tot een corner en bij die hoekschop zou Jong LSC 1890 door toedoen van de al genoemde Andringa succesvol zijn



Geweldige vrije trap

Die voorsprong die weinigen hadden verwacht, viel overigens niet onverdiend te noemen en noopte de koploper tot actie. Die kwam er middels een vrije trap van Mark Jaarsma, maar de free kick was niet hard en zuiver genoeg om Boogaard het nakijken te geven. De Boer had daarentegen nog wel een keer het nakijken en wel in de tachtigste minuut, toen een geweldige vrije trap van rechtsback Tristan Bron via de binnenkant van de paal binnen viel (2-0).



Aansluiting

Het leek de beslissing, maar drie minuten voor tijd bracht Bert van Kalsbeek na een corner van Aizo Veltman vanuit de kluts de aansluiting tot stand. Het leverde nog een aantal spannende minuten en aan de kant geschoven gordijnen op, maar na drie minuten toegevoegde tijd vond de scheidsrechter van dienst het welletjes en was de stunt van Jong LSC 1890 een feit.

Jong L.S.C. 1890 - H.J.S.C. 2-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Victor Andringa (59.), 2-0 Tristan Bron (80.), 2-1 Bart van Kalsbeek (87.)

Scheidsrechter: -

Gele kaart:

Opstelling Jong L.S.C. 1890: Thijmen Boogaard, Colin Toebak (70. Serjan Dames), Martin de Haan,vJens Knoop, Tristan Bron, Victor Andringa (70. Erik van der Wei, Joran de Haan, Wytse Tjalsma, Ilias Bourakba (70. Jan Wiebe Groninger), Camiel Gerritsen en Riley Groeneveld

Bron: https://pengel.weebly.com/