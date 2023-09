Jong LSC 1890 na nieuwe nederlaag “uitgebekerd"

Levendig

De wedstrijd in de nabijheid van de Holle Poarte waar het gistermiddag ongetwijfeld beter toeven was, kende ondanks de hitte een levendige openingsfase. In die fase kregen beide ploegen mogelijkheden, doch voor Makkum bleek doelman Thijmen Boogaard een te grote sta in de weg, terwijl Joran de Haan Makkum-doelman Hyltje Bosma op zijn weg vond en Jesse IJntema niet verder kwam dan de “Ausputzer" van de rood-witten. Vervolgens leek de de ploeg uit Sneek even door de warmte te worden bevangen en dat bood Makkum een schietkans. De bal zeilde echter naast, waarna Riley Groeneveld aan de andere kant het dichts bij de openingstreffer was.



Niet goed weggewerkt

Zijn inzet werd echter van de lijn gehaald, terwijl de bal de volgende poging van de thuisclub de doellijn wel zou passeren. Die poging kwam op naam van Leo van der Bles en dat deed hij kort na de eerste drinkpauze. Diezelfde speler zou vlak voor de tweede drinkpauze i.c. de rust nog een keer scoren. Beide keren werd de bal bij een corner door de blauwhemden niet goed verwerkt, waardoor de centrale verdediger kon profiteren.



Déjà vu

Na de tweede drinkpauze nam het weerwerk van Jong LSC 1890 toe en dat resulteerde in een inzet van de een de rust ingevallen Levi Dotinga, Zijn uithaal verdween net over, zulks in tegenstelling tot de volgende doelpoging van de thuisclub, waarbij Van der Bles zijn hattrick voltooide. Die treffer was een kopie van eerste twee en derhalve een soort déjà vu. Daarmee was de beker wedstrijd gespeeld en al helemaal toen Jong LSC 1890 een minuut later in de fout ging en Tjitte Fokertsma de vierde voor Makkum op het bord bracht.



Jong LSC 1890 probeerde daarna nog wel iets aan de stand te doen en dat leek door toedoen van Riley Groeneveld ook te lukken. De eretreffer kreeg vanwege een overtreding echter niet het benodigde stempel en derhalve bleef het bij 4-0. Daarmee zijn de beloften van de Leewarderweg zoals hiervoor al werd vermeld, “uitgebekerd”.

Makkum - Jong L.S.C. 1890 4-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Leo van der Bles (30.) 2-0 Van der Bles (44.), 3-0 Van der Bles (68.), 4-0 Tjitte Folkertsma (69.)

Scheidsrechter: A. Albada

Gele kaart: Jelle Attema (Makkum), Jens Knoop (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong L.S.C. 1890: Thijmen Boogaard, Colin Toebak, Rodin Koers, Ian Rinia (46. Tristan Bron ), Chris Haitjema (46. Sergey van den Bosch), Erik van der Wei (58. Niek van Kalsbeek), Jens Knoop, Jesse IJntema (58. Levi Dotinga), Joran de Haan, Serjan Dames (58. Jan Wiebe Groninger)en Riley Groeneveld

Bron: https://pengel.weebly.com/