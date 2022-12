Jong L.S.C. 1890 zonder strik richting de kerstkalkoen

ENS - Jong LSC 1890 is er in de laatste wedstrijd voor de winterstop niet in geslaagd om de kerstkalkoen van een strikje of van een dikke strik te voorzien. De jonge blauwhemden gingen bij SV Ens namelijk met 2-0 onderuit. De Betten Boys kregen niettemin de handen op elkaar, want het was in een lange reeks van negen opeenvolgende overwinningen zo’n beetje de kleinste zege voor de koploper.

Vroeg vorm

Die overwinning kreeg al in het eerste deel van de wedstrijd vorm. Na zeven minuten kopte Tony Sleurink namelijk op fraaie wijze de 1-0 tegen de Sneker touwen en een kwartier later verdubbelde Koen Koomen de marge. Vervolgens zorgde Jong LSC 1890 voor een paar schrikmomenten want bij doelpogingen van Chris Haitjema en Benemedou Dembele klonk het geluid van trillende aluminium over sportpark De Seidelhorst. Ook Camiel Gerritsen en Jan Wiebe Groningen kwamen dichtbij een vermelding op het wedstrijdformulier. Hun inzetten belandden echter net naast de goal, terwijl LSC-doelman Jesse Molenaar aan de andere kant met een goede redding voorkwam dat de thuisclub met een 3-0 voorsprong ging rusten.



Slordiger

Na de thee werd het niveau er niet beter op en was het voetbal aan beide zijden slordiger. Jong LSC 1890 dat in de tweede helft met o.a. Camiel Gerritsen en Jens Knoop een aantal “bankzitters” voor het eerste naar de kant haalde, probeerde in de tweede vijfenveertig minuten nog wel iets aan de 2-0 achterstand te doen. Die pogingen resulteerden niet meer in grote c.q. noemenswaardige mogelijkheden en derhalve bleef het bij 2-0.



Met dat resultaat gaat Jong LSC 1890 de winterstop in als de nummer elf van de ranglijst, maar met iets meer geluk en gogme had dat voor hetzelfde geld ook plek zeven of acht kunnen zijn. Wellicht lukt het de jonge garde van de Leeuwarderweg om er in de tweede seizoenshelft die zaterdag 14 januari met een oefenwedstrijd tegen het QVC van oefenmeester Niels Boot begint, qua punten en positionering iets meer uit te halen.

SV Ens - Jong LSC 1890 2-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Tony Sleurink (7.), 2-0 Koen Koomen (22.)

Scheidsrechter: S. van Vugt

Gele kaart: Gijs Sturm (SV Ens), Jens Knoop (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak, Patrick Haitjema, Tristan Bron (78. Troy van Dijk), Sergey van Den Bosch (67, Ian Rinia), Chris Haitjema, Erik van der Wei, Camiel Gerritsen (56. Fabio da Silva Koeman), Jens Knoop (46. Arvid. Vermeer), Jan Willem Groninger en Benemedou Dembele

Bron: https://pengel.weebly.com