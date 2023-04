Jong L.S.C. 1890 wint met ruim verschil van Hielpen

Opmerkelijke naam

In de basis bij Jong LSC 1890 ontdekte de aandachtige toeschouwer één opvallende naam en wel die van Tom Doldersum die eerder bij de zondagtak zijn voetbalkicksen aan de wilgen hing om zich op zijn tenniscarrière te focussen. Doldersum’s comeback legde de Betten Babes in aanloop naar de Paasdagen geen windeieren, want de vleugelflitser nam al vroeg in de wedstrijd de openingstreffers voor zijn rekening. Vervolgens hielpen de bezoekers een handje door de bal in eigen doel te werken, waarna Chris Haitjema nog voor rust het verschil opvoerde tot drie.



In het zakje

Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, al deed Hielpen kort na rust iets terug. Een echte wedstrijd werd het echter niet meer, al moest het thuispubliek wel even op de vierde Sneker productie wachten. Die kwam overigens op naam van Jan Wiebe Groningen die daarmee zijn seizoentotaal verdubbelde. Met nog een kwartier op de klok deed ook Camiel Gerritsen een duit in het zakje, waarna Jong LSC 1890 via Haitjema, Jesse IJntema en Diederik Schrichte mogelijkheden kreeg om "het zakje met paaseitjes" nog verder te vullen. Die bleven echter onbenut, waarna Hielpen de stand bij het scheiden van de markt nog een iets dragelijker aanzien gaf en de eindstand op 5-2 bepaalde.



Met die overwinning blijft Jong LSC 1890 in de vijfde klasse A een stevige middenmotor en die positie kan men komende zaterdag nog verder verstevigen als met Bakhuizen de nummer negen op bezoek komt. Tegen die opponent scoorde Jong LSC 1890 dit seizoen zijn eerste competitietreffer en schreef men de eerste overwinning bij.

Jong L.S.C. 1890 - Hielpen 5-2 (3-0)

Doelpunten: 1-0n Tom Doldersum, 2-0 eigen doelpunt, 3-0 Chris Haitjema, 3-1 onbekende speler, 4-1 Jan Wiebe Groninger, 5-1 Camiel Gerritsen, 5-2 onbekende speler

Scheidsrechter: S, van der Vliet

Gele kaart: -

​Opstelling Jong LSC 1890: Thijmen Boomgaard, Colin Toebak, Ian Rinia (60. Jens Knoop), Martijn Zwaga (77. Fabio Koeman da Silva), Tristan Bron (49. Smink), Sergey van Den Bosch, Douwe Age Dotinga, Chris Haitjema, Tom Doldersum (60. Jesse IJntema), Jan Wiebe Groninger en Camiel Gerritsen (77. Diederik Schrichte)