Jong L.S.C. 1890 wint laatste poulewedstrijd

​Vrije man

Nadat Steven van der Zee in verband met het negentigjarig bestaan van de Leeuwarder club een bloemetje had overhandigd, kwam het eerste wapenfeit van de zijde van de jubilaris. Het schot zorgde op het Sportpark echter niet voor veel opwinding. Die bleef ook uit toen Jens Knoop een Leeuwarder aanval onderbrak en Chris Haitjema het vijandelijke doel onder vuur nam. Dat gebeurde in een fase waarin Jong LSC 1890 verzorgd probeerde te voetballen, maar er niet of nauwelijks slaagde om de vrije man te vinden en om de aanvalsopzetten van een goed vervolg te voorzien.



Controle

Alleen een diepe bal leek even voor onrust te zorgen met de nadruk op leek. Aan de andere kant kreeg Nicator een schietkans nadat Collin Toebak mistastte. Die mogelijkheid leverde evenals later een voorzet niks op, waarna doelman Jesse Molenaar bij een counter van Leeuwarder makelij adequaat reageerde en de angel uit die tegenstoot haalde. Vervolgens ontbrak bij een co-productie van de Haitjema-Brothers de controle, maar die was even later bij een hoekschop bij centrale verdediger Bradley Steensma optimaal met de 1-0 als beloning. Steensma zou na een mispeer van Jan Wiebe Groninger nog een paar keer voor activiteit in de vijandelijke zestien zorgen, al vond de meest gevaarlijke op slag van rust aan de andere kant plaats.



Schitterend

Nadat bij een hoekschop van LSC 1890 evenals bij een corner van Nicator de goede richting ontbrak, verzond Jens Knoop in het tweede bedrijf na een minuut of vijf een schitterende steekpass die op al even schitterende wijze door Chris Haitjema - een lobje over de keeper - werd afgemaakt (2-0). Niet lang daarna draaide Steensma met een goede ingreep de kans op de aansluiting de nek om en die aansluiting bleef kort daarna opnieuw uit, al had een ietwat merkwaardige carambole ook zo maar een eigen doelpunt en dus de aansluiting op kunnen leveren.



Beslissing

In plaats van 2-1 werd het na iets meer dan een uur spelen 3-0. Nadat een knap schot van Chris Haitjema een corner tot gevolg, zette Jan Wiebe Groninger luttele tellen later, met een rake “peer" zijn handtekening onder de derde Sneker treffer. Daarmee was de wedstrijd wel beslist en die beslissing had nog hoger uit kunnen vallen. De vierde “made in Sneek” kreeg vanwege buitenspel echter niet de benodigde importvergunning en een voorzet van Erik van der Wei was net te scherp om daaruit alsnog treffer nummer vier te destilleren.



Hoewel de wedstrijd al beslist was, sputterde Nicator met een schot voorlangs nog even tegen en ontlokte Jan Wiebe Groninger met een panna de nodige oh’s en ah’s bij het inmiddels aangroeiende publiek. Het duel kreeg toen overigens meer en meer het karakter van een langzaam dovende kaars, al moest Jesse Molenaar in de slotminuten nog wel twee keer gestrekt om zijn clean sheet overeind te houden.



Voor Jong LSC 1890 kwam met deze verdiende overwinning een einde aan wat men hun clean sheet zou kunnen noemen. Veel belangrijker is echter dat met de zege op Nicator werd bevestigd dat men op het niveau van de vijfde klasse mee kan en zeker als men in de komende weken de vrije man wat vaker weet te vinden.

Jong LSC 1890 - Nicator 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Bradley Steensma (33.), 2-0 Chris Haitjema (51.), 3-0 Jan Wiebe Groninger (62.)

Scheidsrechter: J. de Vries

Opstelling Jong LSC 1890: ​Jesse Molenaar, Collin Toebak (Sergey van der Bosch), Bradley Steensma (Diederik Schrichte), Ian Runia (Dennis IJsebaart), Tristan Bron, Patrick Haitjema (Joran de Haan), Steven van der Zee, Chris Haitjema, Jens Knoop (Stijn Oostra), Jan Wiebe Groninger en Erik van der Wei