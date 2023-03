Jong L.S.C. 1890 wint een punt en verliest spits Tijn Groninger

ESPEL - Jong LSC 1890 dat vanwege een zware blessure van tweevoudig doelpuntenmaker Tijn Groninger in de laatste fase van de wedstrijd met een man minder op de overlevingsstand stond, trok de twee-twee stand met de numerieke minderheid over de streep en hield aan het duel tegen SC Espel onder de streep dus een punt over.

Tegen de verhouding in

​De formatie van teammanager Dennis Betten deed zichzelf daarmee eigenlijk tekort, want al voor rust kregen de Snekers genoeg mogelijkheden om afstand te nemen. Die waren echter niet aan de jonge blauwhemden uit de Waterpoortstad besteed, zulks in tegenstelling tot de mogelijkheid die Cornee Luk van SC Espel vlak voor rust kreeg. Hij zette de thuisclub op een voorsprong en dat was gelet op de kansenverhouding toch ietwat tegen de verhouding in.



Geen goed

Na rust stelde Jong LSC 1890 echter orde op zaken. Eerst trok invaller Tijn Groninger die na vier maanden blessureleed zijn rentree maakte, op aangeven van broer Jan Wiebe de stand gelijk en na een uur spelen zette hij na voorbereidend werk van Chris Haitjema Jong LSC 1890 op voorsprong. Een reeks noodzakelijke wissels deed het spel van de beloften van de Leeuwarderweg echter geen goed en dat bood de thuisclub de gelegenheid om door een treffer van Dennis den Engelsen weer langszij te komen.



Tien

Toen vervolgens “targetman: Tijn Groninger opnieuw met een op het oog zware blessure naar de kant moest en Jong LSC 1890 met een man minder op De Bosrand kwam te staan, leek SC Espel er in de slotfase alsnog met de volle buit van door te gaan. De "tien" van Jong LSC 1890 kregen echter een tien voor de wijze waarop de Betten Babes in de slotminuten stand en SC Espel in de stand onder zich hield.



Komende zaterdag wacht de Sneker blauwhemden de thuiswedstrijd tegen Hielpen dat gistermiddag met ruime cijfers van CVO win en dat in de stand met een puntje meer net een treetje hoger staat dan de “Young Guns” van de Lycurgus Sparta Combinatie.

SC Espel - Jong L.S.C. 1890 2-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Cornee Luk (43.), 1-1 Tijn Groninger (58.), 1-2 Tijn Groninger (60.), 2-2 Dennis den Engelsen (87.)

Scheidsrechter: R. Koole

Gele kaart: Cornee Luk, Sean van Dun (SC Espel), Erik van der Wei, Rik Bergsma, Joran de Haan, Tijn Groninger (Jong LSC 1890)

​Opstelling Jong LSC 1890: Jens Bakker, Colin Toebak (46. Tijn Groninger), Joris Spijkstra (80. Fabio Koeman da Silva), Ian Rinia, Tristan Bron, Erik van der Wei (65. Jesse IJntema), Joris Spijkstra, Joran de Haan, Chris Haitjema (75. Sergey van Den Bosch)), Rik Bergsma, Jan Wiebe Groninger en Camiel Gerritsen