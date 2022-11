Jong L.S.C. 1890 vindt de aansluiting te laat

De mogelijkheden om uit Elahuizen, Oudega en Kolderwolde één of meerdere punten mee te nemen, leken vroeg in de tweede helft zo goed als uitgeput. Toen tilde Marten Tromp de stand met zijn tweede van de middag namelijk naar 3-0 en leek de wedstrijd gespeeld. Tromp had na iets meer dan een half uur spelen de openingstreffer voor zijn rekening genomen, terwijl Oane Landman op slag van rust de marge namens De Wâlde had verdubbeld.



Met in de tweede helft nog een stief kwartierke op de klok gaf Camiel Gerritsen de stand een iets dragelijker aanzien. Lang kon de ploeg uit de Waterpoortstad daar niet van genieten, want een minuutje later bracht Tiemen Landman het verschil weer op drie. Toen Gerritsen kort na de “Wiederanpfiff” Jong LSC 1890 opnieuw dichterbij bracht, veranderd het makkelijke middagje van de thuisclub opeens in een moeizaam verhaal. De aansluiting viel zoals hiervoor al werd vermeld, pas in de blessuretijd en dat was voor de blauwhemden simpelweg te laat om nog een puntje mee naar huis te nemen.



Jong LSC 1890 zakte door de nederlaag op sportpark ’t Waldstreffen naar plek elf. Komende zaterdag spelen de “Young Blues” aan de Leeuwarderweg tegen Woudsend en dat is actueel de nummer vijf van de ranglijst. Dat duel begint in afwijking van eerdere thuiswedstrijden om 15.15 uur.

De Wâlde - Jong LSC 1890 4-3 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Marten Tromp (32.), 2-0 Oane Landman (44.), 3-0 Tromp (51.), 3-1 Camile Gerritsen (74.), 4-1 Tiemen Landman (75.), 4-2 Gerritsen (77.), 4-3 eigen doelpunt (90.+3)

Scheidsrechter: J. Wijnja