Jong L.S.C. 1890 verliest ook tweede bekerduel

Die nederlaag leek zich net al vorige week al snel te voltrekken, want in no-time lag de eerste bal al achter doelman Jens Bakker. Daar waar de leeuwen van zesenzestig vorige week het gaspedaal indrukten, bleef Jong LSC 1890 dat met Steven van der Zee, Bradley Steensma en Martijn Zwaga drie spelers met ervaring in de hoofdmacht binnen de lijnen bracht, nu echter zonder verdere kleerscheuren en kreeg men via middenvelder Jens Knoop zelf een uitgelezen mogelijkheid om de stand gelijk te trekken.



Die succesbeleving bleef echter uit, waarna de 37-jarige Marco Achmed - nog een speler met een verleden in het eerste elftal van “the Blues” - een kwartier voor tijd namens Scharnegoutum ’70 de marge verdubbelde. Daarmee was de wedstrijd wel beslist en helemaal, toen Jesper Dijkstra daar in de slotfase nog een derde treffer aan toevoegde en daarmee de eindstand naar even later bleek op 0-3 bepaalde.



Daarmee is Scharnegoutum ’70 nog volop in de race voor een plek bij de loting voor de eerste KO-ronde, terwijl Jong LSC 1890 dat komende zaterdag bij de laatste poulewedstrijd als gastheer van het Leeuwarder Nicator optreedt, na twee opeenvolgende nederlagen is uitgeschakeld.

Jong LSC 1890 - Scharnegoutum ’70 0-3 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jeroen Tekstra (5.), 0-2 Marco Achmed (75.), 0-3 Jesper Zijlstra (82.)

Scheidsrechter: H. van der Spoel

Gele kaart: Martijn Zwaga, Bradley Steensma (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong LSC 1890: ​Jens Bakker, Steven van der Zee (14. Ian Runia), Bradley Steensma, Martijn Zwaga, Collin Toebak (78. Diederik Schrichte), Joran de Haan, Jens Knoop (70. Sergey van den Bosch), Dembele, Erik van der Wei (78. Fabio da Silva), Jan Wiebe Groninger (65. Stijn Oostra) en Chris Haitjema

Bron: www.pengel.weebly.com