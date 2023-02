Jong L.S.C. 1890 stijgt met stip

SNEEK - Jong LSC 1890 sprong vanmiddag naar de zesde plek in de vijfde klas A. Een 2-0 overwinning op SV Mulier lag daaraan ten grondslag en die was over het geheel genomen meer dan verdiend, want behoudens een fase in het tweede bedrijf, voetbalden de Betten Babes over het geheel genomen beter dan de opponent uit Witmarsum.

Overwicht

Jong LSC 1890 bouwde meteen na het beginsignaal aan een overwicht en liet met een vrije trap van topscorers Camiel Gerritsen (over) voor de eerste maal zijn tanden zien. Nadat doelman Jens Bakker aan de andere kant een voorzet vrij eenvoudig uit de lucht had geplukt had een harde uithaal van rechtsback Tristan Bron een beter lot verdiend. Het bleef echter bij nul-nul en bij die stand dwong SV Mulier doelman Bakker tot een redding in de korte hoek.



Antwoord

Twee minuten later trilde de vangconstructie met de naam doelnet echter wel en wel achter Mulier-doelman Keimpe Dijkstra, toen de bal na voorbereidend werk van Chris Haitjema en Joran de Haan voor de voeten van van Gerritsen kwam. Tegen diens inzet moest Dijkstra het antwoord schuldig blijven. Zijn collega-sluitpost had daarentegen vlak voor rust bij twee behoorlijke mogelijkheden het antwoord wel paraat, waarna Jong LSC 1890 de eerste vijfenveertig minuten afsloot met een inzet vanuit de draai.



Doelpunt van de maand

Na de thee speelde SV Mulier meer naar voren en kwam de Sneker defensie wat meer onder druk te staan. Veel mogelijkheden leverde dat echter niet op en ook bij de jonge blauwhemden was schraalhans keukenmeester als het om aanvallen en kansen gaat. Alleen bij een voorzet en bij een corner was van enige dreiging spraken, terwijl die even later bij een rebound verdampte omdat de Sneker inzet bijna in de dampkring terecht kwam. De tweede Sneker treffer viel dan ook min of meer uit het niets, al was de uithaal van Gerritsen wel een stevige kandidaat voor de verkiezing van het doelpunt van de maand.



Richting ver te zoeken

Kort daarvoor was de richting bij een doelpoging van de gasten ver te zoeken en ook bij een tweetal vrije trappen vond de ploeg van trainer Yme Vonk niet de aansluiting, laat staan de gelijkmaker, waarna Chris Haitjema in de omschakeling nog een goed mogelijkheid kreeg om de wedstrijd definitief te beslissen. Ook bij die inzet was de richting verre van optimaal en derhalve bleef het twee-nul. Met die overigens verdiende overwinning stegen de "Young Blues” die eerst op 4 maart in Vrouwenparochie bij CVO weer in actie komen, zoals hiervoor al werd vermeld, met stip naar plek zes.

Jong L.S.C. 1890 - SV Mulier 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Camiel Gerritsen (31), Gerritsen (67.)

Scheidsrechter: S. Korf

Gele kaart: Tristan Bron (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak, Chris Haitjema (85. Fabio da Silva Koeman), Rens Zwaagstra (60. Ian Runia), Tristan Bron, Erik van de Wei, Joran de Haan (55. Jan Wiebe Groninger), Douwe Age Dotinga, Sergey van den Bosch (60. Martijn Graafsma), Jesse IJntema (55. Joris Spijkstra) en Camiel Gerritsen

Bron: https://pengel.weebly.com