Jong L.S.C. 1890 speelt in en tegen Arum gelijk

Voor het zeggen

Voor rust had de thuisclub het aan de Sportlaan voor het zeggen en dat resulteerde na iets meer dan een kwartier in de openingstreffer. Daarbij ging de naam van Rinnert Tolsma als doelpuntenmaker de boeken in en daaraan werd na dik twintig minuten die van Sergey van Den Bosch toegevoegd. Lang konden hij en zijn kompanen niet van die gelijke stand genieten.Na een overtreding van Erik van der Wei verdween de bal namelijk op de stip en vanaf die hotspot schoot Bauke Tjalle Anema de thuisclub opnieuw en onberispelijk op voorsprong.



Dank

Met dank aan de invallers Koen Kribben en Quinten tichelaar kantelde de wedstrijd na de wisseling van speelhelft. Beide zorgden voor nieuw elan. Eerstgenoemde bezorgde Arum met een schot op de lat al redelijk snel een schrikmoment en de thuisploeg ontsnapte later nog een keer toen een inzet van Van der Wei van de lijn moest worden gehaald, Daarmee gaf Jong LSC 1890 twee keer een serieuze waarschuwing af en later in de tweede helft waarin ook spelers als Jan Wiebe Groninger en Fabio Koeman da Silva nog een paar halve kansjes kregen, bleef het niet bij een waarschuwing. Toen bracht topscorer Camiel Gerritsen op aangeven van Kribben met al weer zijn twaalfde van het seizoen Jong LSC 1890 langszij (2-2).



Ondank dat de ploeg van Dennis Betten de druk op de ketel hield zou het daarbij blijven. Met die remise ging Jong LSC 1890 in de stand SV NOK op doelsaldo voorbij. De Snekers die het komende zaterdag aan de Leeuwarderweg tegen koploper De Wâlde opnemen, staan nu met zesentwintig uit twintig vijfde.

Arum - Jong L.S.C. 1890 2-2 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Rinnert Tolsma (16.), 1-1 Sergey van Den Bosch (23.) 2-1 Bauke Tjalle Anema (37.-pen.), 2-2 Camiel Gerritsen (80.)

Scheidsrechter: M.S. Turkmen

Gele kaart: Wessel Kroeger (Arum), Erik van der Wei (Jong LSC 1890)

​ Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak, Joris Spijkstra, Ian Rinia, Sergey van Den Bosch (46 Quinten Tichelaar), Jan Wiebe Groninger (79. Fabio Koeman da Silva). Erik van der Wei, Douwe Age Dotinga (69. Allard Eldering), Camiel Gerritsen (89. Thijs Zwart, Jesse IJntema (46. Koen Kribben) en Chris Haitjema

Bron: https://pengel.weebly.com