Jong L.S.C. 1890 speelt gelijk tegen effectief Woudsend

Voorsprong

Na langdurig balbezit bediende centrale verdediger Martijn Zwaga in de achtste minuut Benemedou Dembele en die bracht Jong LSC 1890 met een simpele intikker op voorsprong. Het was vanuit het perspectief van de thuisclub een prima begin, waarna de Sneker mogelijkheden kregen om de marge te verdubbelen. Die werden echter niet benut, waarna de bezoekers middels een tegenstoot optimaal profiteerde van balverlies van Erik van der Wei. Onder die ietwat onnodige gelijkmaker stond de handtekening van Eise Spoelstra. Die zag dat zijn ploeg door toedoen van Lars van der Kooij na een klein half uur op voorsprong kwam, toen Jan Willem Groninger met een bloedneus aan de kant stond en de organisatie aan Sneker zijde bij een hoekschop even niet op orde was.



Onhoudbaar

Na de thee was het spelbeeld nagenoeg identiek aan dat van het eerste bedrijf met dien verstande dat Jong LSC 1890 nog nadrukkelijker de aanval koos. Dat resulteerde in een tweetal kansen maar net als na de openingstreffer slaagde de thuisclub er niet in daaruit munt te slaan. Sterker nog, de achterstand liep zelfs verder op, toen Woudsend op een meter of 25 van de goal een vrije trap kreeg en Van der Kooij bij die gelegenheid de bal onhoudbaar in de kruising schoot



Kansloos

Net als voor LSC-doelman Jesse Molenaar bleek ook de volgende doelpoging onhoudbaar. Een inzet van Joran de Haan werd via de knie van een tegenstander namelijk van richting werd veranderd en daardoor was doelman Chris Rijpma op slag kansloos. Dat laatste zou de sluitpost van Woudsend nog een keer overkomen en wel in de slotfase van de wedstrijd, toen Jens Knoop gaf de bal vanaf links voorgaf en Tijn Groninger - hij verving zijn broer - vanaf een meter of tien de bal feilloos binnen schoot.



Daarmee was de schade hersteld en in blessuretijd kreeg Jong LSC 1890 bij een door Tijn Groninger, Camiel Gerritsen en Benemedou Dembele uitgevoerde tegenstoot zelfs nog de mogelijkheid op een bonus. De inzet eindigde echter in de handen van Rijpma en daardoor bleef het bij 3-3 in wedstrijd waarin de Betten Boys domineerden en waarin Woudsend uitermate effectief te werk ging.

Jong LSC 1890 - Woudsend 3-3 (..-..)

Doelpunten: 1-0 Benemedou Dembele (8.), 1-1 Eise Spoelstra (23.), 1-2 Lars van der Kooij (28.), 1-3 Van der Kooij (53.), 2-3 Joran de Haan (68.), 3-3 Tijn Groninger (83.)

Scheidsrechter: R. Vogelzang

Gele kaart: -

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak (46. Patrick Haitjema), Martijn Zwaga, Tristan Bron (63. Sergey van Den Bosch), Chris Haitjema, Erik van der Wei (75. Fabio da Silva Koeman), Joran de Haan, Camile Gerritsen, Jens Knoop, Jan Willem Groninger (75. Tijn Groninger) en Benemedou Dembele

Bron: https://pengel.weebly.com/