Jong L.S.C. 1890 sluit af met ruime overwinning

Droomstart

Voor de formatie van Dennis Betten stond evenals voor de tegenstander uit de kop van Overijssel niets meer op het spel. Ddat viel in de openingsfase echter niet aan Jong LSC 1890 af te lezen, want in een tijdsbestek van zes minuten scoorde de thuisclub drie keer. In de zevende minuut tikte Jan Wiebe Groninger uit een hoekschop van Camiel Gerritsen - de derde Sneker corner - de openingstreffer tegen de touwen. Twee minuten later toverde Groninger op aangeven van Gerritsen een fraaie passeeractie uit de hoge hoed, waarna de sluitpost van Blokzijl voor de tweede keer de gang naar het net moest maken. Het was zoiets als een droomstart en die werd in de elfde minuut nog mooier, toen Sergey van den Bosch na een vlijmscherpe counter en na voorbereidend werk van Chris Haitjema de 3-0 liet noteren, al had de vleugelaanvaller daarvoor wel twee pogingen nodig.



Hattrick

Op het half uur leek een langdurige Sneker aanval op niets uit te lopen, maar uiteindelijk wist Jan Wiebe Groninger na een pass van Joran de Haan zijn hattrick te voltooien. Het was geen onvervalste, maar daar kon echter niemand in huize Groninger en bij Jong LSC 1890 om malen. De spits die na een vijfenvijftig minuten werd vervangen door Karsten Drenth, zag dat laatstgenoemde in de slotfase optimaal profiteerde van slordig uitverdedigen en de eindstand naar even later bleek, op 6-0 bepaalde. Een klein half uur eerder had Jong LSC 1890 treffer nummer vijf al op het bord gezet, toen Van den Bosch na een inzet van Tristan Grond in de rebound toesloeg.



Met die overwinning eindigde Jong LSC 1890 in de vijfde klasse A als zesde. Gelet op de ervaring die bij sommige opponenten in ruimere mate voor handen was, mag dat gerust een goede prestatie worden genoemd. Een prestatie die overigens nog beter had kunnen uitvallen, indien de jonge “Blues” in den beginne wat minder bleu waren geweest.

Jong L.S.C. 1890 - Blokzijl 6-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Jan Wiebe Groninger (7.), 2-0 Jan Wiebe Groninger (9.), 3-0 Sergey van den Bosch (11), 4-0 Jan Wiebe Groninger (29.), 5-0 Van den Bosch (60.), 6-0 Karsten Drenth (85.)

Scheidsrechter: D. Stelzer

Gele kaart:

​ Opstelling Jong LSC 1890: Jens Bakker, Chris Haitjema, Ian Runia, Jens Knoop, Tristan Bron (60. Douwe Age Dotinga), Erik van der Wei, Joran de Haan (65. Tijn Groninger), Patrick Haitjema, Sergey van den Bosch (65. Fabio Koeman da Silva), Jan Wiebe Groningen (55. Karsten Drenth) en Camiel Gerritsen (46. Colin Toebak)