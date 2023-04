Jong L.S.C. 1890 pakt punt in doelpuntrijk duel

Gelijke hoogte

​Laatstgenoemde - net terug van een maandenlang bedrijf op Curaçao - leek Jong LSC 1890 in de toegevoegde tijd aan de volle winst te helpen, toen hij de Snekers - zij het met enig geluk - voor de derde keer op voorsprong zette. Het bleek echter niet genoeg want vlak voor het laatste fluitsignaal kopte Klaas de Jong bij een hoekschop Woudsend alsnog langszij.



Twee keer

De beloften uit de Waterpoortstad begonnen met Quinten Tichelaar in de basis. De 17-jarige die vorige week zijn debuut maakte, zag dat zijn ploeg in de openingsfase degelijk werk afleverde. Dat ging echter gepaard met mogelijkheden gepaard, terwijl de thuisclub kreeg die in de openingsfase wel liet noteren. Een daarvan werd in de dertigste minuut door Rick Schilstra benut, waarna Jong LSC 1890 met een inzet op de paal ook nog een keer goed wegkwam.



Het bleek echter niet genoeg voor Woudsend om met een voorsprong de rust te halen, want in de laatste vijf minuten van het eerste bedrijf sloegen de Snekers twee keer toe. Eerst werd de bal na goed doorzetten van Jesse IJntema door een speler van Woudsend in eigen doel gewerkt en bij het naderen van de thee kopte diezelfde IJntema na voorbereidend week van de al genoemde Quinten Tichelaar en van Camiel Gerritsen uit een voorzet van laatstgenoemde raak.



Nieuwe voorsprong

Die turbulente slotfase en het ongelukkige scoreverloop had echter niet het effect van een mokerslag op de ploeg van trainer Erik Beuckens. Die bleef erin geloven en wist na ongeveer twintig minuten spelen uit een gevaarlijke vrije trap de gelijkmaker te produceren. Die kwam op naam van Lars van der Kooij die in de heenwedstrijd ook al trefzeker was geweest. Na die gelijkmaker knokte Jong LSC 1890 zich weer in de wedstrijd. Met nog iets meer dan een kwartier op de stadionklok leverde dat een nieuwe voorsprong op toen Erik van der Wei de bal na een prachtige pass van Patrick Haitjema in het mandje deponeerde.



Turbulent

Die voorsprong leek vervolgens ook de eindstand te worden. De blessuretijd werd echter even turbulent zo niet turbulenter, dan het einde van de eerste helft. Eerst scoorde Woudsend in de tweede minuut van “stoppage time” de drie-drie en weer twee minuten later leek Oostra voor het slotakkoord te zorgen. Leek, want met het eindsignaal in aantocht kopte Klaas de Jong zoals hiervoor al werd vermeld, namens Woudsend alsnog het echte slotakkoord achter doelman Jesse Molenaar (4-4).



Met dat gelijkspel bleef Woudsend op de achtste plaats staan en bleef Jong LSC 1890 zesde. De Snekers komen dit seizoen nog twee keer in actie en beide keren gebeurt dat aan de Leeuwarderweg. Op zaterdag 13 mei komt SV Ens naar het sportpark en veertien dagen later sluiten de beloften het debuutseizoen af met een thuiswedstrijd tegen SV Blokzijl.

Woudsend - Jong L.S.C. 1890 4-4 (1-2)

Doelpunten: 1-0 Rick Schilstra (30.) , 1-1 eigen doelpunt (40.), 1-2 Jesse IJntema (45.), 2-2 Lars van der Kooij (65.), 2-3 Erik van der Wei (74.) 3-3 Remon de Boer (90.+2.), 3-4 Stijn Oostra (90.+5), 4-4 Klaas de Jong (90.+7)

Scheidsrechter: J. van Os

Gele kaart: Albert Jan van de Belt (Woudsend) Tristan Bron, Patrick Haitjema, Bradley Steensma (Jong LSC 1890)

​ Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak (46. Ian Rinia), Bradley Steensma, Chris Haitjema, Tristan Bron (60. Sergey van Den Bosch), Camiel Gerritsen (75. Stijn Oostra), Jan Wiebe Groninger (80. Fabio Koeman da Silva), Erik van der Wei, Quinten Tichelaar, Jesse IJntema (75. Douwe Age Dotinga) en Patrick Haitjema

Bron: https://pengel.weebly.com/