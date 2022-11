Jong L.S.C. 1890 pakt in en tegen Hielpen een punt

Dat punt was meer dan verdiend, omdat Jong LSC 1890 na de wisseling van speelhelft de betere ploeg was. Niettemin kwam de thuisclub vlak na de “Seitenwechsel" op voorsprong, toen arbiter Albada de bal op de stip deponeerde en Robert Stallman onberispelijk raak schoot.



Glaszuiver

Dat laatste had Bradley Steensma in de eerste helft overigens ook al een keer gedaan. De treffer van de centrale verdediger kreeg helaas niet de benodigde goedkeuring, ook al hadden velen de indruk dat het om een doelpunt uit de categorie “glaszuiver” ging. Dat gebeurde overigens nadat de thuisclub in het eerste deel van de wedstrijd een aantal keren aan de aandacht van de Sneker verdediging was ontsnapt. Averij bleef daarbij echter uit en die zou ook in het vervolg van het eerste bedrijf niet ontstaan, ook al omdat Steensma’s treffer zoals hiervoor al werd vermeld, niet door de keuring kwam.



Goudhaantje

Vroeg in de tweede helft werd de formatie uit de Waterpoortstad dus met een achterstand geconfronteerd en die bleef heel lang op het scorebord staan. Die stand zou echter geen stand houden, want twintig minuten voor tijd liet Camiel Gerritsen die vorige week met de winnende ook al het goudhaantje was, de gelijkmaker noteren en daar viel vanuit het perspectief van de thuisclub weinig op af te dingen. Jong LSC 1890 probeerde vervolgens nog meer uit het Hielper vuur te slepen. Dat lukt echter niet en derhalve bleef het bij 1-1.



Met dat gelijkspel schoten de formatie van trainer Carlo Serra die komende zaterdag aan de Leeuwarderweg tegen nummer vier Arum aantreedt, niet al te veel op. Jong LSC 1890 bleef met dat puntje namelijk op plek tien staan.

SV Hielpen - Jong LSC 1890 1-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Stallman (48.-pen.), 1-1 Camiel Gerritsen (70.)

Scheidsrechter: F.H. Albada

Gele kaart: Sander Klaaren (SV Hielpen), Colin Toebak, Erik van der Wei (Jong LSC 1890)

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar; Colin Toebak. Martijn Zwaga (80. Dotinga), Bradley Steensma, Tristan Bron, Sergey van Den Bosch (65. Ian Runia), Erik van der Wei, Patrick Haitjema (46. Camiel Gerritsen), Jens Knoop, Jan Wiebe Groningen (75. T. Groninger) en Benemedou Dembele

Bron: https://pengel.weebly.com