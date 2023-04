Jong L.S.C. 1890 kan De Wâlde niet op puntverlies trakteren

Wat mogelijk

Dat maatje te groot kwam in het eerste bedrijf nog niet in de score tot uitdrukking, want halverwege vermelde het bord door een onberispelijk benutte strafschop van Jouke-Jan de Vries nog maar een 0-1 stand en leek er vanuit Sneker perspectief nog wel wat mogelijk, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de formatie van trainer Klaas Wittermans “das Geschehen” aan de Leeuwarderweg domineerde.en dat Jong LSC 1890 in die tijdspanne niet verder kwam dan afstandsschoten van Tristan Bron en Camiel Gerritsen.



Beslist

Niet lang na de wisseling van speelhelft kreeg de koploper ook nog eens een zetje in de rug, toen Colin Toebak de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman werkte. Het antwoord van Sneker makelij liet niet lang op zich wachten, want bij de eerstvolgende hoekschop bracht de debuterende Quinten Tichelaar de aansluiting. Toen De Wâlde vervolgens in kort tijdsbestek twee keer de Sneker defensie uiteen reeten via Oane en Tiemen Landman scoorde, was de wedstrijd definitief beslist., te meer omdat Jong LSC 1890 in de slotfase vanwege een blessure en de al gesoupeerde wissels met een man minder verder moest, In de laatste minuut van die fase profiteerde Feike Leenstra optimaal van de ruimte door een boorzet op fraaie wijze in te koppen.



Daarmee werd de eindstand op 1-5 bepaald en dat was tegen een ploeg met de kwaliteiten van De Wâlde zeker geen schande. Bij die ploeg gaat binnenkort waarschijnlijk de kampioensvaan in top, terwijl Jong LSC 1890 zich focust op de eerstvolgende wedstrijd. Die is komende zaterdag en daarbij is Woudsend op eigen terrein de ploeg aan de andere kant van de middenlijn.

Jong L.S.C. 1890 - De Wâlde 1-5 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jouke-Jan de Vries (12.-pen), 0-2 Colin Toebak (53.-e.d.), 1-2 Quinten Tichelaar (54), 1-3 Oane Landman (57.), 1-4 Tiemen Landman (63.), 1-5 Feike Leenstra (90.)

Scheidsrechter: J.J. Bos

Gele kaart: Colin Toebak, Jens Knoop, Chris Haitjema (Jong LSC 1890)

​ Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak (70. Fabioa Koeman da Silva), Jens Knoop, Tristan Bron (46. Ian Rinia) Patrick Haitjema, Erik van der Wei, Joran de Haan, Quinten Tichelaar (70. Douwe Age Dotinga), Sergey van Den Bosch (57. Victor Andringa), Jan Wiebe Groninger en Camiel Gerritsen (65. Jesse IJntema)

Bron: https://pengel.weebly.com/