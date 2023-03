Jong L.S.C. 1890 geeft 133ste verjaardag een feestelijk tintje

Goed begin, geen rendement

De formatie uit de Waterpoortstad die deze middag onder leiding stond van Carlo Serra stond, had de heenwedstrijd met 0-3 verloren. Mede daardoor was de krachtmeting van gistermiddag toch een beetje een sprong in het duister. De Snekers begonnen echter goed aan de wedstrijd, lieten de bal goed rondgaan en creërden behoorlijk wat kansen. Ondanks het goede begin bleef het rendement uit, terwijl doelman Jesse Molenaar in de eerste helft met een Antal goede reddingen Jong LSC 1890 in de race hield. Dat gebeurde o.a. in een fase waarin de concentratie aan Sneker zijde minder was en dat leidde op het half uur tot een achterstand voor de Betten Babes.



Verdiende voorsprong

​ Het antwoord van de Sneker azzurri liet echter niet lang op zich wachten, want na iets meer dan een half uur liet Chris Haitjema na een prachtige aanval en na voorbereidend werk van Camiel Gerritsen de gelijkmaker noteren. Met die “equalizer” kreeg de thuisclub toch een beetje een tik te verwerken en Jong LSC 1890 was vanaf dat moment de bovenliggende partij. Dat overwicht resulteerde nog voor rust door toedoen van de al genoemde Gerritsen in een Sneker voorsprong.



Dichterbij

Met Wytse Tjalsma als vervanger van Jesse IJntema probeerde trainer-coach Serra de lijn van het laatste deel van de eerste helft door te trekken. Dat leek al na één minuut zijn vruchten af te werpen toen Gerritsen door Tjalsma werd weggestuurd. De mogelijkheid uit de buitencategorie bleef echter onbenut, maar bleek ook slecht uittel van executie. Zeven minuten later was het namelijk wel raak toen Tjalsma opnieuw een ploeggenoot - in dit geval Chris Haitjema - weg stuurde en die met zijn tweede van de middag Sneker succes een stuk dichterbij bracht.



Met A-junior Martin de Haan voor middenvelder Rens Zwaagstra hield Jong LSC 1890 de voet op het gaspedaal en de druk erop. In de 57ste minuut leidde dat tot de definitieve beslissing, toen Gerritsen ploeggenoot Erik van der Wei in stelling bracht (1-4). Daarmee was de wedstrijd gespeeld en die stelling kwam in het laatste half uur niet meer in het geding. Met die overigens verdiende overwinning klom Jong LSC 1890 niet alleen naar plek zes, maar werd de 133ste verjaardag van “the Blues” toch ook van een feestelijk tintje voorzien.

C.V.O. - Jong L.S.C. 1890 1-4 (1-2)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler (24.), 1-1 Chris Haitjema (33.), 1-2 Camiel Gerritsen (44.), 1-3 Chris Haitjema (53.), 1-4 Erik. van der Wei (57.)

Scheidsrechter: S. Visser

Gele kaart: Jelte de Vries (CVO), Jens Knoop (Jong LSC 1890)

​Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Ian Rinia (Colin Toebak), Jens Knoop, Tristan Bron, Rens Zwaagstra (Martin de Haan), Joran de Haan, Erik van der Wei (Fabio Koeman da Silva), Camiel Gerritsen (Sergey van Den Bosch), Jesse IJntema (Wytse Tjalsma) en Chris Haitjema

Bron: https://pengel.weebly.com