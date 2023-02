Jong L.S.C. 1890 gaat in extremis onderuit

Zwaar geschut

De ploeg van coach Dennis Betten was met “zwaar geschut” naar Oudemirdum afgereisd en bracht met Steven van der Zee en Martijn Zwaga een dosis routine binnen de lijnen en met Rens Zwaagstra een speler die terugkomt van een blessure en die normaliter in het eerste van de zondagtak zijn rondjes meedraait.



Buitencategorie

De routiniers hielden het resp. een helft en een klein uur vol en in die tijdspanne kregen beide ploegen kansen. Geen van beide wist bij die mogelijkheden echter garen te spinnen en dat leek ook in het laatste deel van de wedstrijd niet te gebeuren, al kreeg Jong LSC 1890 via Douwe Age Dotinga en Sergey van Den Bosch wel twee mogelijkheden uit de buitencategorie. Vlak daarvoor kreeg de thuisclub overigens ook een paar van dezelfde soort, maar beide keren hield doelman Jesse Molenaar de tegenpartij van scoren af.



Discutabel

Die zou echter wel een keer scoren, al was de wijze waarop discutabel. Arbiter Stelzer gaf bij de treffer van de hiervoor al genoemde Huntelaar van de Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie echter geen gehoor aan het vlagsignaal van de linesman van de blauwhemden en bezegelde daarmee de drie punten voor SV NOK en de puntloze terugreis voor Jong LSC 1890.



Door de nederlaag in Gaasterland zakte Jong LSC 1890 weer een paar treetjes op de ladder. Komende zaterdag krijgen “the Blues” op het sportpark aan de Leeuwarderweg de gelegenheid om het verloren gegane terrein weer te heroveren. SV Mulier is dan de tegenstander en bij die wedstrijd wordt om 17.00 uur afgetrapt.

SV N.O.K. - Jong L.S.C. 1890 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Klaas Jan Muizelaar (89.)

Scheidsrechter: D. Stelzer

Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Colin Toebak, Martijn Zwaga (52. Ian Runia), Rens Zwaagstra, Tristan Bron, Steven van der Zee (46. Erik van der Wei), Patrick Haitjema, Joran de Haan, Jan Wiebe Groninger (63. Douwe Age Dotinga) en Jesse IJntema (71. Sergey van Den Bosch)

