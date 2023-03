Jong L.S.C. 1890 buigt opnieuw voor HJSC

“Dot"

​Dat had wellicht anders kunnen zijn, indien de Sneker treffer in de eerste minuut rechtsgeldig was geweest. De één-nul werd vanwege buitenspel echter geannuleerd, waarna HJSC via Justin Boonstra en Henk Hoekstra twee speldenprikjes uitdeelde. Die leverden niks op en ook bij een actie van de blauwhemden bleef de nul op het bord staan, omdat de Sneker inzet uiteindelijk voor doelman Mats Galama een niet al te moeilijke opgave was. Na twee pogingen van Ramon Raap waarbij LSC-doelman Jesse Molenaar niet echt in verlegenheid werd gebracht, kreeg Jong LSC 1890 de tot dan toe grootse kans. Camiel Gerritsen kreeg de bal echter niet tussen de palen en zag nadat bij een Sneker schot de juiste richting ontbrak, dat Jong LSC 1890 na een minuut of vijfentwintig nog een keer “een dot” liet liggen.



In het slot

​In plaats van één-nul werd het even later nul-één, toen Herre Bosma de bal met een artistiek hakje klaar legde voor Jelger de Boer en die met een bekeken schuiver doelman Molenaar het nakijken gaf. Vervolgens kreeg HJSC via Boonstra en middels een vrije trap nog twee keer de mogelijkheid om de voorsprong nog voor rust verder uit te bouwen. In beide gevallen bleef het echter bij proberen en dat was vroeg in de tweede helft bij een nieuwe vrije trap van HJSC niet anders. In die fase kwam Jong LSC 1890 minder aan keu, al stichtten de Betten Babes na iets meer dan een uur spelen met een vrije trap nog wel enig gevaar. Galama kwam daarbij echter als winnaar uit de strijd en zag vervolgens dat Ramon Raap namens zijn ploeg de wedstrijd drie minuten later en na een niet al te sterk optreden van zijn collega Molenaar in het slot gooide.



Op de paal

Jong LSC 1890 probeerde vervolgens nog wel iets aan de achterstand te doen. De betere kansen waren echter ook toen voor de bezoekers waarbij Lex Potma met een schot op de paal nog het dichtst bij een doelpunt was. Ook de gastheren kregen nog een grote kans, maar daarbij ontbrak andermaal de juiste richting. Het zou waarschijnlijk niet meer dan de eretreffer zijn geweest, want de punten zaten toen eigenlijk al lang en breed in de groenwitte beurs.

Jong L.S.C. 1890 - H.J.S.C. 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jelger de Boer (35.), 0-2 Ramon Raap (72.)

Scheidsrechter: J.J. Bos

​Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Joris Spijkstra, Ian Rinia (Dennis IJsebaart), Tristan Bron (onbekende speler), Erik van der Wei, Joran de Haan, Sergey van Den Bosch (Erik Poiesz), Douwe Age Dotinga, Jesse IJntema, Jan Wiebe Groninger (Rodin Koers)en Camiel Gerritsen

