Jong L.S.C. 1890 buigt op de valreep voor H.J.S.C.

Onnodig

​Dat laatste moet misschien wel als onnodig worden bestempeld, want nadat de thuisclub in de eerste helft via Pieter Wiersma en Henk Hoekstra een paar halve kansjes kreeg en doelman Jens Bakker een vrije trap van Mark Jaarsma pareerde, was de grootste kans voor Jong LSC 1890. De bal verdween echter over de vesting van doelman Johan de Boer en daarmee onderschreef de formatie van trainer Carlo Serra weer eens de stelling dat zijn voetballende ploeg vooral moeite heeft om op beslissende momenten de trekker over te halen.



​Alsnog

Dat laatste lukte de thuisclub ook niet, al was de kans voor Henk Hoekstra minimaal van hetzelfde kaliber als die van Jong LSC 1890. De inzet was echter te slap om Bakker het nakijken te geven, terwijl een aantal minuten later een kopbal van Pieter Wiersma te ruim bemeten was. Zo leek de wedstrijd op nul-nul uit te draaien, ook al omdat de ploeg uit “Watergate City” nog een keer een mogelijkheid onbenut liet en omdat de thuisclub de rijen “Oan it Far” ook niet bepaald deed zinderen. Zo’n tien minuten voor tijd kwam daar echter verandering in, toen Jelger de Boer uit een corner van Lex Potma raak kopte en HJSC alsnog de volle buit bezorgde.



Met dat resultaat nestelde de ploeg van trainer Thomas Graven zich in de vijfde klasse A aan kop van de ranglijst, terwijl Jong LSC 1890 dat komende zaterdag als gastheer van nummer vijf Espel optreedt, naar de voorlaatste plek afzakte.

H.J.S.C. - Jong L.S.C. 1890 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Jelger de Boer (82.)

Scheidsrechter: S. Korf

Opstelling Jong LSC 1890: ​Jens Bakker, Colin Toebak, Bradley Steensma, Ian Rinia, Tristan Bron, Erik van der Wei, Joran de Haan, Patrick Haitjema, Jens Knoop, Jan Wiebe Groninger en Dembele