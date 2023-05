Jong L.S.C. 1890 buigt na rust voor SV Ens

Sterk begin

Jong LSC 1890 beleefde op het sportpark aan de Leeuwarderweg een sterk begin en binnen twintig minuten prijkte er een 2-0 voorsprong op het bord. In de zevende minuut strafte topscorer Camiel Gerritsen een fout in de Enser verdediging af en dik tien minuten later produceerde Gerritsen de voorzet, waaruit Sergey van Den Bosch de marge verdubbelde.



Blessures

Nadat arbiter Zijlstra een drinkpauze had ingelast, begonnen de bezoekers met de afgelasting van het Sneker feestje. Daarbij werd de start ook ingeluid door een verdedigingsfout, waarna Timo van Klaarbergen namens SV Ens optimaal profiteerde. Die zag na de rust bij Jong LSC 1890 met Douwe Age Dotinga, Fabio Koeman da Silva en Colin Toebak drie nieuwe gezichten verschijnen, omdat Jan Wiebe Groninger, Joris Spijkstra en Quinten Tichelaar zich met een blessure moesten laten vervangen.



Twee keer

Met die wissels was het bij Jong LSC 1890 even zoeken en dat zou SV Ens geen windeieren leggen. In kort tijdsbestek draaide de formatie van trainer Erik Hanekamp de zaak namelijk om. Drie minuten na rust trok Rick Bosscha de stand gelijk en vijf minuten later zette Tony Sleurink die in de heenwedstrijd ook al trefzeker was geweest, de groenhemden voor het eerst op voorsprong.



Nog twee keer

Vervolgens kwam de thuisclub die met Allard Eldering en Jamie Postmus uit LSC JO17 de bakens nog wel probeerde te verzetten, steeds vaker een stap te laat al kreeg Erik van der Wei nog wel een grote mogelijkheid om de derde Sneker treffer en daarmee een gelijk stand tot stand te brengen. De middenvelder liet die echter onbenut, waarna de bezoekers bij het scheiden van de markt via Bosscha en Koen Koomen nog twee keer wisten te scoren.



Met die zege bleef SV Ens binnen schootsafstand van koploper De Wâlde, al lijkt de achterstand van vijf punten met nog twee wedstrijden op de rol te groot. Voor Jong LSC 1890 dat nog één keer in competitieverband in actie komt en wel op zaterdag 27 mei tegen hekkensluiter Blokzijl, had het resultaat vooralsnog geen consequenties. De jonge Snekers bleven zesde en daarmee “koploper” van wat men de middenmoot zou kunnen noemen.

Jong L.S.C. 1890 - SV Ens 2-5 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Camiel Gerritsen (7.), 2-0 Sergey van den Bosch (18.), 2-1 Timo van Klaarbergen (39.), 2-2 Rick Bosscha (48.), 2-3 Tony Sleurink (54.), 2-4 Bosscha (90.), 2-5 Koen Koomen (90.+2)

Scheidsrechter: M.S. Zijlstra

Gele kaart: Jan Wiebe Groninger (Jong LSC 1890), Jurre Tromp (SV Ens)

​ Opstelling Jong LSC 1890: Jens Bakker, Joris Spijkstra (46. Colin Toebak). Ian Rinia, Chris Haitjema (67. Allard Eldering), Tristan Bron, Erik van der Wei, Jan Wiebe Groninger (46. Fabio Koeman da Silva), Quinten Tichelaar (46. Douwe Age Dotinga), Sergey van Den Bosch, Jesse IJntema en Camiel Gerritsen (56. Jamie Postmus)