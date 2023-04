Jong L.S.C. 1890 boekt grootste overwinning ooit

SNEEK - Nadat Jong LSC 1890 in de heenwedstrijd tegen Bakhuizen met de eerste overwinning ooit al historie schreef, werd die bladzijde gistermiddag in de return met de grootste overwinning ooit uitgebreid. Die eindigde namelijk in een 6-0 overwinning voor de jonge Snekers, al werd de blauwhemden daarbij wel geholpen door een blessure aan Bakhuister zijde.

Hoofden

Bij de stand van drie-nul kwamen de doelman van Bakhuizen en LSC-middenvelder Joran de Haan met de hoofden tegen elkaar. Daar waar De Haan verder kon, moest de onfortuinlijke goalie de strijd staken terwijl er tegelijk een streep door de vierde Sneker treffer ging. Met een wisselspeler onder de lat geloofden de bezoekers het daarna wel en dat bood Jong LSC 1890 de gelegenheid om de score zonder al te veel problemen uit te bouwen tot de grootste overwinning ooit.



Voor en na rust

In de openingsfase kreeg de thuisclub via Chris Haitjema en Jan Wiebe Groninger overigens ook al een paar mogelijkheden om het scorebord in gang te zetten. Die bleven echter onbenut en ook de gasten slaagden er gedurende de wedstrijd niet in om bij een aantal kansen en kansjes de wedstrijd open te breken c.q. om tegengas te geven, al kwam dat mede door het goede optreden van LSC-doelman Jesse Molenaar. Die zag dat zijn ploeg vlak voor rust twee keer en vlak na rust nog een keer toesloeg. Eerst verzilverde De Haan een dieptepass van Christ Haitjema en twee minuten later kopte hij uit een vrije trap van dezelfde Haitjema raak (2-0). Niet lang na de wisseling van speelhelft kwam speelhelft kwam daar vanaf de hotspot treffer nummer drie bij en die kwam op naam van Camiel Gerritsen.



Gerritsen zou na de vervanging van de doelman van Bakhuizen nog twee keer scoren en plaatste daarmee een onvervalste en loepzuivere hattrick op zijn Céé Véé, waarna Chris Haitjema een paar minuten voor tijd met het slotakkoord het halve dozijn volmaakte en Jong LSC 1890 daarmee zoals hiervoor al werd vermeld, de grootste overwinning ooit bezorgde. Met die “historische" overwinning steeg Jong LSC naar plek zes. De jonge Snekers die komende zaterdag bij nummer vier Arum op bezoek gaan, hebben nu in negentien duels vijfentwintig punten vergaard.

Jong L.S.C. 1890 - Bakhuizen 6-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Joran de Haan (38.) 2-0 De Haan (42.), 3-0 Camiel Gerritsen (51-pen.), 4-0 Gerritsen (73.), 5-0 Gerritsen (79.), 6-0 Chris Haitjema (83.)

Scheidsrechter: R. Dijkstra

Gele kaart: -

​Opstelling Jong LSC 1890: Jesse Molenaar, Sergey van Den Bosch (Diederik Schrichte), Bradley Steensma, Martijn Zwaga Fabio Koeman da Silva), Ian Rinia, Jan Wiebe Groninger, Patrick Haitjema, Joran de Haan, Camiel Gerritsen (Thijs Zwart), Jesse IJntema (Douwe Age Dotinga) en Chris Haitjema

Bron: https://pengel.weebly.com