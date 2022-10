Jong L.S.C. 1890 blijft opnieuw verstoken van goals en punten

Ademnood

Die handtekening bleef in de eerste tien minuten uit want die tijdspanne bracht weinig opwinding met zich mee. Na een minuut of tien was het bij zo’n beetje eerste mogelijkheid door toedoen van Nick Krol wel gelijk raak. Vervolgens bleef de dreiging uit de Kleihoeke groter dan die uit Sneek, al kwam doelman Jens Bakker nauwelijks in ademnood. Dat kwam de verdediging van CVO na dik twintig minuten wel, toen Jan Wiebe Groninger de bal veroverde en alleen op de doelman van de gasten mocht afgaan. Groninger raakte de bal op het moment suprême echter niet goed en verzuimde daarmee om de eerste competitietreffer van de jonge blauwhemden aan de historie toe te voegen.



Bakens

In plaats van 1-1 werd het even later 0-2, toen een diepe bal met het hoofd werd breed gelegd en Krol voor de tweede keer mocht uithalen. Vervolgens ontsnapte de thuisclub toen de bal bij een voorzet vanaf rechts met het hoofd werd geschampt, terwijl mogelijkheid nummer twee voor de Snekers er niet kwam omdat twee spelers in een blauw shirt elkaar in de weg liepen.



Problemen

Met een aantal omzettingen probeerde trainer Carlo Serra in de tweede helft de bakens te verzetten. Dat resulteerde als snel in een goede mogelijkheid voor de naar de spits gedirigeerde Joran de Haan, doch de sluitpost van de gasten kreeg er nog net een handje achter. Nadat een treffer van de gasten vanwege buitenspel werd geannuleerd en een overtreding binnen de LSC-zestien vreemd genoeg een vrije trap voor de verdedigende partij opleverde, oefende Jong LSC 1890 zo waar enige druk uit. De eindpass was echter (te) vaak ondermaats om er gejuich aan te koppelen. Alleen bij een schot van Chris Haitjema had de goalie van CVO de nodige problemen en die waren er aan de andere kant ook, maar dankzij goed werk van doelman Bakker en Colin Toebak bleef ook daar de vreugdedans uit.



Ook toen de bal vanuit een corner hard werd ingekopt, hield Bakker met een wereldredding de 0-3 van het bord en niet veel later had hij geluk toen een volley net naast zijn heiligdom belandde. Dat geluk was even later echter op, toen hij de bal pardoes in de voeten van Nick Krol schoof en die nadat hij Bakker had omspeeld, de 0-3 liet noteren. Het was zo’n beetje de laatste actie van de gasten en nadat een actie van Jong LSC 1890 in het zijnet eindigde, beëindigde de goed leidende arbiter Al Alawi de derde competitiewedstrijd van de jonge “Blues”. Daarin bleef men zoals hiervoor al werd vermeld, opnieuw verstoken van doelpunten en daarmee van punten.

Jong L.S.C. 1890 - C.V.O. 0-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Nick Krol (10.), 0-2 Krol (27.), 0-3 Krol (90.)

Scheidsrechter: O. Al Alawi

Gele kaart: Jelle de Vries (CVO)

Opstelling Jong LSC 1890: ​Jens Bakker, Colin Toebak, Ian Rinia, Bradley Steensma, Tristan Bron (46. Patrick Haitjema), Joran de Haan, Jens Knoop (Dembele), Erik van der Wei, Jan Wiebe Groninger (78. Fabio Koeman da Silva), Chris Haitjema en Stijn Oostra (46. Sergey van Den Bosch)

Bron: https://pengel.weebly.com/

​