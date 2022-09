Jong L.S.C. 1890 beleeft valse start

Vroege achterstand

De nederlaag werd overigens al vroeg ingeluid. Het scorebord gaf namelijk nog maar de derde minuut aan, toen Gilian Dijkstra namens de thuisclub de score opende. Na die opening zorgde Anne Kromhout na een kwartier namens de thuisclub spelen voor de volgende zet. Na een klein half uur toen Denzel Dijkstra de 3-0 liet noteren, was de wedstrijd wel gespeeld en al helemaal, toen SC Lions ’66 in het laatste kwartier van het eerste bedrijf via de al genoemde Gilian Dijkstra en via Erik Bouma nog twee keer het net wist te vinden.



Betere tweede helft

Even dreigde toen een afstraffing, maar de formatie van Dennis Betten wist die in de tweede helft te voorkomen, al kwam dat misschien ook wel omdat de Leeuwen van zesenzestig niet meer zo sterk aandrongen als voor rust en de voet van het gaspedaal haalden. Het leed was toen echter al geschied en ondanks de betere tweede helft wisten “de jonkies” van LSC 1890 de valse start in de tweede vijfenveertig minuten niet meer af te zwakken.



Met die valse start zijn “de jonkies” voor de KO-fase zo goed als uitgeschakeld, omdat in de poule van Jong LSC 1890 slechts één ploeg zich voor die fase plaatst. De volgende twee poulewedstrijden zijn eigenlijk dan ook niet meer dan oefenduels en in de eerste van die krachtmetingen is komende zaterdag derdeklasser Scharnegoutum ’70 de tegenstander. Die confrontatie wordt op Het Sportpark aan de Leeuwarderweg gespeeld en begint om 14.30 uur.

SC Lions ‘66 - Jong LSC 1890 5-0 (5-0)

Doelpunten: 1-0 Gilian Dijkstra (3.), 2-0 Anne Kromhout (15.), 3-0 Denzel Dijkstra (27.), 4-0 Gilian Dijkstra (34.), 5-0 Erik Bouma (41.)

Scheidsrechter: A. Al Bouzidi



Opstelling Jong LSC 1890: ​Jens Bakker, Marques, Tristan Bron, Steven van der Zee (75. Bart Ligthart), Erik van der Wei, Patrick Haitjema (46. Diederik Schrichte), Chris Haitjema (35. Dennis IJsebaart/75. L. van der Zee), Camiel Gerritsen (25. Joran de Haan), Stijn Oostra, Sergey van Den Bosch en Dembele