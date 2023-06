Jong-Feinte partij in Easterein – 8 juli 2023 – 18e editie

EASTEREIN- Zaterdag 8 juli wordt voor de 18e keer de Jong-Feinte partij verkaatst op sportpark De Skoalleseize in Easterein. Deze KNKB-afdelingswedstrijd is destijds speciaal opgericht voor junioren van 17 tot en met 21 jaar. Vanaf 10.00 uur begint het en iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, er staat een springkussen voor de kinderen en ‘s middags is er muziek voor een gezellig nazit!