Jong & Oud: Heel Sneek Bakt

SNEEK- Altijd al willen weten hoe het er aan toe gaat in een banketbakkerij? Vandaag heeft De Korenbloem & Schaafsma ‘open dag’. In de bakkerij achter de winkel aan de Galigastraat16 kun je een kijkje achter de schermen nemen. Naast heerlijke proeverijtjes kun je medeweerkers het hemd van het bakkerslijf vragen. Er zijn nog tot 15.00 uur doorlopend workshops, waarbij je je eigen creatie mee naar huis mag nemen voor een klein bedrag.

Jong & Oud was vanmorgen al druk met de slagroomspuit in de hand bezig om een taart te versieren. Onder hen Kaitlin, trouwe bezorgster van GrootSneek in Duinterpen, en haar zusje Liz, genoten zichtbaar van het slagroomspuiten. En ook mevrouw Joke Bakker-Oudshoorn beleefde veel plezier aan de workshop.