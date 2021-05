Jong Advendo = Vet Cool! Kom je er ook bij?

Dan is nu je kans om kennis te maken met Advendo!

Naast muziek en show maken, organiseren we ook heel veel andere leuke activiteiten: feestavonden, instructieweekenden, kampweken en nog véél meer!

Je komt in een warme vereniging waar plezier, lol, muziek, dans en vriendschap centraal staan.

We houden binnenkort diverse open lessen (zie lijstje onder dit bericht).

Hier kun je op een leuke manier kennis maken met de wereld die Advendo heet. Je kunt kijken hoe het er op een lesavond aan toe gaat, allerlei instrumenten proberen en natuurlijk zelf mee doen! Je ouders kunnen ook mee, zij kunnen alle informatie over Advendo krijgen, terwijl jij lekker bezig bent in de les.

Zien we jou op één van de open lessen? Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Open Lessen Advendo

Music Kids (Leeftijd: ca. 8-10 jaar)

Als je je AMV diploma hebt, kun je bij de Music Kids. Hier leer je hoe je samen muziek maakt en maak je samen met alle muzikanten en de showkids je eerste echte show! Soms treden de Music Kids ook al op, dat is echt superleuk. We vertellen je er alles over tijdens deze open les.

Wanneer? Maandag 31 mei, 18.30 – 20.00 uur. Locatie: Advendogebouw

Showkids (Leeftijd: ca. 8-10 jaar)

Bij de Showkids maak je samen een mooie show met dans, vlaggen en nog veel meer. Een en al vrolijkheid en kleur bij deze groep. Bovendien treden de Showkids af en toe op samen met de Music Kids.

Wanneer? Dinsdag 1 juni, 18.30 – 20.00 uur. Locatie: Advendogebouw

Jong Advendo (Leeftijd: ca. 11 tot 17 jaar)

Jong Advendo is niet zomaar een korps, het is een jeugdkorps! Een jeugdkorps wat op hoog niveau muziek en show maakt. En daarmee treden ze heel veel op. In Nederland, maar ook in andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië. Hier maak je de mooiste dingen mee, samen met al je vrienden en vriendinnen. De tijd van je leven!

Wanneer? Donderdag 3 juni, 19.00 – 21.00 uur. Locatie: Advendogebouw

Showgirls (Leeftijd: ca. 11 tot 17 jaar)

Onze showgirls maken colorguardshows op hoog niveau! Daarbij wordt gebruik gemaakt van vlaggen, rifles en sabres. En natuurlijk is dans een belangrijk onderdeel.

Bovendien treden de showgirls op samen met Jong Advendo!

Wanneer? Woensdag 2 juni, 19.00 – 20.00 uur. Locatie: Advendogebouw

ADV en AMV Kids (Leeftijd: 6/7 jaar/groep 4)

Bij onze ADV en AMV kids leer je de basis van muziek maken en van dansen. Dat is heel belangrijk, want met die kennis kun later alle kanten op: je kunt trommelen of een blaasinstrument spelen, of je gaat lekker dansen bij onze showgroepen. Na een jaar haal je hier je AMV of ADV diploma en ligt de Advendo wereld voor je open.

Wanneer? Woensdag 2 juni, 16.00-17.00 uur. Locatie: Advendogebouw

Superkids (Leeftijd: groep 2/3)

De Superkids is onze jongste groep. Hier kun je al bij als je 5 jaar bent en niets leuker vindt dan dansen en muziek maken. Kun je niet stilzitten?

En wil je plezier maken met vriendjes en vriendinnetjes? Kom dan meedoen bij onze Superkids!

Wanneer? Zaterdag 12 juni, 09.30 – 10.30 uur. Locatie: Advendogebouw

Heb je vragen of wil je alvast meer informatie?

Stuur dan een mailtje naar onze jeugdcoördinator José Tilstra: j.c@advendo.nl. Ze neemt dan snel contact met je op.

Bekijk hier onze supercoole promotiefilmpje!

https://youtu.be/buvkOEAVh58