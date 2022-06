Jong Advendo Nederlands kampioen op NK show

Het korps behaalde onder leiding van tambour-maître Thomas Brouwer 83,88 punten. Daarmee bleven de Friezen provinciegenoot Jong Pasveer uit Leeuwarden 1,5 punt voor.

Drie jaar geleden waren de rollen omgekeerd. Toen won Jong Pasveer voor Jong Advendo. Zo is het voortdurend stuivertje wisselen tussen de twee Friese korpsen. Vorige week won Jong Pasveer nog het MHM Jeugdfestival in Haarlemmermeer en eindigde Advendo als tweede. Saillant is dat Pasveer en Advendo tijdens het komende WMC de enige deelnemers zijn in de nieuwe juniorenklasse. Jubal uit Dordrecht eindigde met 78,54 punten op de derde plaats, gevolgd door Irene uit Ede met 75,13 punten. De beginnersgroep van Beatrix uit Hilversum werd met 71,63 punten vijfde.

Zo gaat Jong Advendo met opgeheven hoofd richting het WMC 2022!