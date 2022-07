Jong Advendo mist goud door tijdsoverschrijding

KERKRADE- Tijdens de Mars- en Showwedstrijden van het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, vorige week zaterdag, is in de Junior Division de uitslag bepaald door een penalty. Jong Advendo kreeg twee strafpunten in verband met een tijdsoverschrijding en miste zodoende het goud. Dat ging naar Jong Pasveer uit Leeuwarden. De Publieksprijs, Best Visual, Best Overall Effect en de Best Music Award werden door Jong Advendo gewonnen.