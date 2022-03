Jonathan Rhodes op podium Lewinski

Rhodes schrijft uitstekende liedjes met lyrics die het de moeite waard maken om in de liner notes te kijken. Hij houdt niet van het label singer-songwriter maar kan ook niet ontkennen dat dat precies is wat hij is. Zijn geluid leunt op Amerikaanse roots met een mespuntje gospel. Kleine fragiele liedjes worden afgewisseld door up-tempo roots rock, waardoor je als luisteraar steeds dichter naar het puntje van je stoel schuift.

Grote Prijs van Nederland

Rhodes begon zijn eigen materiaal te spelen in 2010 en won in 2013 de Grote Prijs van Nederland publieksprijs. ​"His songwriting ability is excellent; a very well deserved finalist." Na het uitbrengen van zijn debuut-EP Towards the Sun in 2014 speelde hij voorprogramma’s voor onder anderen Otis Gibbs en Tangarine. Vanaf 2015 nam hij de tijd zich te focussen op zijn muzikale ontwikkeling en maakte hij minder nieuws (behalve één klein mensje dat hij uitbracht in 2019 - zijn beste werk tot nog toe). Na een seizoen van schrijven, kwam Rhodes in 2020 weer boven water met nieuwe liedjes, een nieuwe sound en een nieuwe band waarmee hij meteen de POPgroningen Talent Award in de wacht sleepte.

Vooraf een hapje mee-eten? Dat kan! Kies dan ticket incl. diner. Graag uw dieetwensen/allergieën vooraf aan ons doorgeven per mail. (info@lewinski.nl)

Zaterdag 02 april 2022 / 20:00 (inloop 19:30) / €12.50 voorverkoop via Lewinski.nl