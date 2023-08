Jonathan & Stephanie uit Zeeland Optimistzeilers on tour in Sneker stadsgracht

SNEEK-Jonathan & Stephanie van den Bosse uit Wolphaartsdijk in Zeeland waren vanmorgen twee van de tientallen kinderen die in de Optimist (on Tour!) stapten. Voor het eerst in een zeilbootje, omdat ze volgens hun moeder graag willen zeilen. Die mogelijkheid werd met beide handen aangegrepen door de vakantiegangers.

Voorzitter Karst Doevendans prees afgelopen vrijdagavond tijdens de opening van de 86ste Sneekweek het initiatief om de jeugd kennis te laten maken met de zeilsport. “Vanuit ons perspectief is dit slechts het begin om meer watersportactiviteiten naar de stad te brengen tijdens de Sneekweek”, aldus de preses.

Kinderen die altijd al eens hebben willen kanovaren of zeilen, kunnen hun hart ophalen. Optimist on Tour is nog tot en met 10 augustus op locatie voor Theater Sneek aan de Westersingel. De deelname is gratis.

Het water op

Optimist on Tour Sneek is een samenwerking tussen Stichting Sneekweek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek en het Watersportverbond. Basisschoolkinderen tussen de 8 en de 12 jaar uit de regio ( en ver daarbuiten!) kunnen in de Sneekweek op 8, 9 en 10 augustus naar Sneek toekomen, om kennis te maken met kanovaren en zeilen. Ze krijgen les van gecertificeerde instructeurs van het Watersportverbond. Het enige wat je nodig hebt is een zwemdiploma A. Optimist on Tour zorgt voor de rest!

Programma en aanmelden

Elke dag kunnen kinderen zich vanaf 10:00 uur tot 17:00 uur, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, gratis inschrijven via de website optimistontour.nl, dan ben je zeker van een plek. Aanmelden kan ook op locatie, hierbij is wederom toestemming van een ouder/verzorger nodig. Voor vanmiddag zijn nog enkele plekjes vrij in de Optimisten. “Elk heel uur start er een nieuwe les. Eerst krijg je theorieles op de kant. Daarna ga je zelf aan het roer zitten van een Optimist of ga je kanovaren”, vertelde een immer enthousiaste Esther Poiesz van Stichting Sneekweek. “In de toekomst gaan we nog veel meer watersportactiviteiten naar Sneek halen”, vertelde Poiesz. Het was vanmorgen erg gezellig aan de Westersingel, waar zelfs een polonaise werd gelopen door de kinderen en de instructeurs.