John Wortel is Nederlands Kampioen Powerliften

Powerliften is een snelgroeiende sport waarbij de totaalscore van 3 onderdelen: squat, benchpress en deadlift, bij elkaar wordt opgeteld om zo de winnaar te bepalen. Vorig jaar werd Wortel 2e maar mocht hij toch meedoen aan het EK en WK, die beide in Zweden plaatsvonden.

Hier behaalde hij helaas geen podiumprijs maar het gaf hem wel veel ervaring mee. Zo wist Wortel precies waar hij, samen met zijn coach Pjotr van den Hoek, aan moest werken. Dit jaar was hij dan ook vastbesloten de beste van Nederland te worden en weer de kwalificatie binnen te slepen. En dit heeft hij overtuigend gedaan. Met een 260 kg squat, 177.5 kg benchpress en 292.2 kg deadlift kwam Wortel op een totaalscore van 730 kg. Dit maakte hem nummer 1 van de in totaal 33 deelnemers. Hiermee kwalificeert Wortel zich meteen voor het EK 2022 in Polen en het WK 2022 in Ecuador.

Dan hoopt hij wel een medaille te behalen en zo powerliften in Nederland beter op de kaart te zetten. Het eerst volgende toernooi voor Wortel zal het WK zijn. Deze vindt plaats op 27 augustus. Wortel zal de komende weken niet stil zitten en zichzelf naar een hoger niveau tillen om ook hier goed te presteren.