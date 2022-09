Johannes Postschool in actieve modus tijdens sportochtend

SNEEK- De Johannes Postschool stond op afgelopen week in het teken van een heuse sportochtend waarbij alle groepen van de Sneker basisschool zich dit keer niet bezig hoefden te houden met rekenen en taal, maar volop in beweging kwamen door een gevarieerd sportaanbod. “We willen in het begin van het schooljaar verschillende sporten aanbieden, omdat kinderen in de meeste groepen nog op zoek zijn naar een nieuwe sport en daarbij willen we ze graag een sportief zetje geven”, zegt leerkracht Marijke Sijbrandij van de groepen 5/6.

Drukte

Het was niet alleen een drukte van belang op het schoolplein van de Johannes Postschool, maar ook in Sporthal Schuttersveld vermaakten de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zich opperbest. “De jongste groepen van 1 t/m 3 blijven op school en de overige klassen bieden we verschillende sporten aan in de sporthal. Ze mogen van de vijf balsporten er vier uitkiezen”, legt Marijke Sijbrandij uit. Daarbij wordt een beroep gedaan op deskundigheid van vakleerkracht Leonie van de Graaf die de organisatie van de ochtend coördineert en ook het voortouw neemt bij de instructie van de balsporten.

Teamverband

Leerlingen uit de desbetreffende groepen krijgen diverse sporten aangereikt.“We vinden het belangrijk bij een balsport dat kinderen leren in teamverband met elkaar om te gaan, ”verduidelijkt Marijke Sijbrandy. Een van die teamsporten is o.a. volleybal. Niet direct de meest makkelijke sport om mee te beginnen, maar door de invoering van het CMV (Cool Moves Volley) is deze sport voor kinderen een stuk toegankelijker geworden. Daarbij riep de school ook de hulp van VC Sneek in dat op scholen met clinics start en nu alvast een kleine pilot kon doen. Maureen Westerhof van de Sneker club liet de kinderen kennis maken met volleybal.

Bij de Johannes Postschool is het sportaanbod niet een eendagsvlieg. De school heeft daarbij structureel ook de ondersteuning van de buurtcoach gezocht. De school biedt op maandag en woensdag na schooltijd een uur lang verschillende activiteiten aan zoals bijvoorbeeld met pijl en boog leren schieten. “De belangstelling voor de naschoolse activiteiten is groot”, zegt Marijke Sijbrandij met gepaste trots. Na de reguliere lessen kunnen kinderen uit groepen 3 t/m 5 op de maandag kosteloos deelnemen en mogen leerlingen uit de bovenbouwgroepen op de midweekse dag een activiteit uitkiezen.

Professionaliteit

De Johannes Postschool heeft met deze projecten een schot in de roos gedaan. Leerlingen doelbewust in beweging krijgen met een ervaren vakleerkracht voor de groepen zorgt ervoor dat zij meer sportieve aspiraties koesteren hetgeen de opzet is van alle inspanningen. “Als kinderen meer gaan bewegen en wij kunnen daaraan bijdragen dan is ons doel bereikt”, aldus Marijke Sijbrandij tot slot.