Slaapcoach Johannes geeft mensen de kracht om goed te kunnen slapen: ‘Slapen is net zo belangrijk als voeding en beweging’

HEEG - Vandaag is het de internationale dag van de slaap. 1 op de 5 mensen in Nederland heeft last van slaapproblemen. Slaapcoach Johannes Krol gaat ermee naar bed en hij staat er weer mee op.

''Van origine ben ik een techneut, dus ik had nog nooit iets in deze richting gedaan.'' Vertelt Johannes Krol, de trotse eigenaar van de inmiddels tweejarige bestaande praktijk Slaapkracht. ''9 jaar geleden kreeg ik hersenvliesontsteking en belande ik op de intensive care. Toen dit mij overkwam, begon ik mij af te vragen hoe een gezonde man als mij zoiets kon overkomen.'' Om daarachter te komen begon Johannes aan de studie orthomoleculaire geneeskunde.

Na deze studie heeft Johannes zich ontpopt tot slaapcoach. ''Als we tegenwoordig over een gezonde lifestyle praten, dan hebben we het vaak over voeding en beweging. Maar je kunt nog zo hard sporten en gezond eten, zonder een goede nachtrust ben je niet gezond. Slaap is minsten zo belangrijk als goed eten en beweging.'' Slapen is belangrijk voor je herstel. ''Iedere nachtrust herstellen beschadigde lichaamscellen zich. Als je slaapt wordt je immuunsysteem actief om je zo te beschermen tegen ziekteverwekkers.''

Er zijn mensen die niet goed slapen door een verschoven bioritme. ''Hier hebben bijvoorbeeld jongeren last van als zij in de pubertijd komen. Ze willen laat van en naar bed. Veel ouders denken dat het door de mobieltjes en gamen komt. Maar het komt ook door het verschoven bioritme. Lichttherapie kan hierbij helpen. Bij lichttherapie krijg je 's avonds een slaapbril op met oranje glazen. Het oranje licht geeft je een seintje dat het eerder tijd is om te gaan slapen.''

Stress speelt ook een rol bij slaapproblemen. Ontspannen en kijken naar wat je dwars zit zijn dan belangrijk. ”Ga voor het slapen ontspannen en neem een warme douche. Extra magnesium innemen helpt ook om te ontspannen. En zit je niet lekker in je vel? Zoek dan uit waarom dat zo is en ga hiermee aan de slag. Zo kun je uiteindelijk weer lekker slapen.

Johannes verwacht dat het onderwerp slaap steeds meer besproken wordt. “Zo’n 1 op de 5 mensen in Nederland heeft last van slaapproblemen. Dat zijn in Sneek en Bolsward al meer dan 8.000 mensen en toch hoor je er niet veel over. Mensen wuiven vaak hun slaapproblemen weg.''