Johan de energiecoach van de gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- “Goede voornemens?Dit is Johan. Johan is onze energiecoach. Wil jij dat Johan ook bij jou thuis langs komt en samen met jou kijkt hoe jouw energierekening naar beneden kan? Vaak kun je met eenvoudige, goedkope aanpassingen in je huis al direct energie besparen”, dat staat te lezen in een online advertentie van de gemeente Súdwest-Fryslân.