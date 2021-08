EASTEREIN- Op vrijdag 6 augustus is het nieuwe boek 'Jip in de dierentuin' van Helga Develing en Ilse van Wel uit Easterein verschenen. Dit prentenboek is uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Jip gaat met mama naar de dierentuin. Jip is zó druk met dieren kijken, dat ze haar mama kwijt raakt. Vindt ze haar mama terug tussen al die dieren en mensen? Jip in de dierentuin is een spannend verhaal op rijm. Geschikt voor peuters, kleuters en andere kinderen, ook als ze niet van dieren houden.

Over de auteur

Helga Develing is logopedist en werkt al jaren met jonge kinderen. Door haar werk begon ze verhalen te schrijven. ‘Verhalen op rijm helpen nóg meer bij de taalontwikkeling en die miste ik bij sommige thema’s. Dus ging ik ze maar zelf schrijven.’ Ze schreef al eerder een verhaal dat een prentenboek werd: Kip wil eten. Dat werd een succes. Ze krijgt nog altijd foto’s van (groot)ouders die met hun (klein)kinderen zitten te genieten van het verhaal van Kip.

Ilse van Wel is het gelukkigst als ze iets met haar handen kan creëren. Nadat ze zelf kinderen kreeg, is ze begonnen met handmade kraamcadeaus met illustraties op basis van de geboortekaartjes. Dit heeft haar enthousiasme voor tekenen aangewakkerd. Er volgden al snel eigen illustraties voor diverse doeleinden. De Betty serie van haar dochter was haar start als kinderboeken illustrator. Dit boek is haar volgende stap. Met haar ervaring/achtergrond in het basisonderwijs weet ze wat er leeft bij jonge kinderen. Deze kennis zet ze in om aansprekende illustraties te maken die echt gaan leven voor kinderen.

Titel: Jip in de dierentuin

Auteur: Helga Develing & Ilse van Wewl

Aantal pagina’s: 34

ISBN; 9789464316797

Geïllustreerd: Ja

Uitvoering: Paperback

Verkoopprijs: € 15,50

* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België