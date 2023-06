Jinke Heslinga van TopHairfashion genomineerd voor de Goldwell Creative Awards

OPPENHUIZEN - Ze is er nog enigszins beduusd van en het moet nog even doordringen tot kapster Jinke Heslinga wanneer twee dames van het trainingsteam Goldwell Benelux kapsalon TopHairfashion net hebben verlaten. Maar het is toch echt zo! Jinke is één van de drie genomineerden van de Goldwell Creative Awards in de categorie ‘New Talent Colorist of the year’. “Nee dit hie ik écht net ferwachte”, vertelt ze, en dan glunderend: ”Mar it is fansels wol geweldich!”

Topsport

“Dit is echt hiel grut”, legt eigenaresse van TopHairfashion Anita Feenstra vol enthousiasme uit. Ze werd woensdag al gebeld door Goldwell Benelux en wist dus van het verrassingsbezoek donderdagmiddag aan de kapsalon op it Noardein in Oppenhuizen. Goldwell is wereldwijd één van de grootste spelers op het gebied van haarmode en haarproducten en onder de haarstylisten zijn de Goldwell Creative Awards heel prestigieus. Volgens Anita is het topsport.

Dat haar collega Jinke één van de drie Benelux-genomineerden is, maakt haar dan ook megatrots. “Net sa min dochs foar ús kapsalontsje!”, lacht Anita. Voor de nominatie ging een half jaar voorbereiding aan vooraf. Het model is Manon Visser en zij is een vriendin van Jinke. Om tot de gewenste creatie te komen, was er hulp van een topvisagist en werd de fotoshoot gedaan door een topfotograaf. Het resultaat mag er zijn en overtuigde vorige week dus ook de jury.

Geen 'doorsnee-kapsalon'

Volgens Anita wil TopHairfashion niet alleen een ‘doorsnee-kapsalon’ zijn. We verleggen graag onze grenzen en houden van een uitdaging. Dat maakt het kappersvak leuk en daarmee blijven we ons ook ontwikkelen. Naast Anita is Jinke ook ‘Goldwell Kleurartiest’ en stond ze dit jaar opnieuw op het podium van de Haarmodelijn, het grootste vaktechnische kappersevent van Nederland.

Chicago

Op 20 juli krijgen Jinke en haar collega’s van TopHairfashion te horen of haar creatie de winnende is. Spannend dus! Einddoel is Chicago, daar wordt in september de Global Experience 2023 gehouden. Hier komen winnaars uit alle landen bijeen en worden de internationale Global Creative Awards uitgereikt. Volgens Anita is dat ‘glitter and glamour’ van de bovenste plank. “Dat kinst wol fergelykje mei it Songfestival hjir en dan meie wy ek mei flagjes swaaie.” Jinke Heslinga mag als genomineerde al naar Chicago afreizen en het zal geen verrassing zijn dat ze daar, ongeacht de uitslag, nu al onwijs veel zin in heeft.

Bron: Topentwelonline.nl