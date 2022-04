Als gepensioneerde zestiger geniet Jikkemien van de Wal volop van het leven. De ene keer in Giethoorn bijhaar vriend, de andere keer in Idaerd. De prachtige bril die ze nu draagt geeft duidelijk haar karakter weer. Een active oma die dingen onderneemt met haar kleinkinderen en graag wandelt met vriend en de honden. Afen toe vertaalt ze nog een toneelstuk naar het Fries en als het even kan gaat ze op reis naar Kroatié met de camper.

Voor het uitzoeken van haar bril ging ze naar De OptiSjen in Sneek. Toen het nog Eyecare was ben ik er ook geweest en dat was prima, vandaar dat ik nu weer heen ging samen met mijn schoonzus. Het was heel gezellig en de mensen waren erg attent. Ik ben zelf slechthorend en heb de opticien gevraagd om het mondkapje af te doen zodat ik kon liplezen en dat deed hij direct.

De oogmeting was prima, heel zorgvuldig. Daarna mocht ik op de kruk bij Rosalie en ging ze met sjaaltjes aan de gang. Het was series en lachen tegelijk. Door mijn grijze haren ben ik nu een wintertype geworden in plats van en herfsttype. Onbewust wist ik dat wel, maar het is fijn om bevestiging te krijgen. Rosalie zocht de brillen uit in de winkel en het duurde even maar uiteindelijk kwam ze met twee brillen waar deze van Res/Rei bij zat. "Dat is 'm” zei mijn schoonzus. Inderdaad deze past bij mij, met die prachtige blauwe kleur en streepjes in het montuur.

Ik wilde weer meekleurende Varilux glazen want dat vind ik echt een uitkomst. In mijn vorige bril moest ik nog wel eens zoeken in het glas om scherp te zien, dat hoeft nu niet meer en ik kan er ook beter mee lezen. Overigens pak ik nog steeds een leesbril als ik echt ga lezen en in de auto zet ik een zonnebril op sterkte op. Het mooiste compliment kreeg ik van een oud-buurvrouw : "Je bent er gewoon helemaal jonger van". Dat is toch prachtig! Ik ben er erg blij mee en binnenkort mag ik met mijn schoonzus mee. Dan zit zij op de kruk om een nieuwe bril uit te zoeken