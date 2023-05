Jij bent de beste verhalenverteller! Ontdek het in de Bibliotheek

SNEEK - Kom op zaterdag 3 juni naar de BoekStartdag in Bibliotheek Sneek waar de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen. Ontdek hoe fijn het is om samen met je kindje met boekjes en taal bezig te zijn

Om 10.30 uur verzorgt Marcella van Babbelhandjes een workshop baby- en kindergebaren. Om 11.30 uur wordt er wat vertelt over educatief speelgoed. Daarnaast wordt er de hele ochtend voorgelezen én hebben we een verrassing voor de allerkleinsten.

BoekStart

Wist je dat het ontzettend leerzaam is voor jouw baby om voorgelezen te worden? Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind én verhoogt de concentratie. Baby’s kunnen veel meer dan je denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In het eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert veel nieuwe dingen. Wil je meer weten over voorlezen? Kijk dan op boekstart.nl of download de BoekStartapp voor boekentips. Zo word jij de beste verhalenverteller!

Meer informatie

Kom langs op de BoekStartdag, doe mee aan een leuke activiteit én ga samen bezig met boekjes en taal. Meer weten of reserveren? Kijk op www.bmf.nl.