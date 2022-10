Jeugdtrainers VV Sneek Wit Zwart volgen scholing KNVB & VTON

SNEEK- Afgelopen week stonden er voor de trainers van de SWZ-jeugdteams twee bijeenkomsten gepland. Beide bijeenkomsten werden enthousiast ontvangen en goed bezocht. Hiermee voegt VV Sneek Wit Zwart de daad bij het woord en zet stevig in op het verder opleiden en professionaliseren van het voetbalkader om zo de voetbalontwikkeling en het plezier van de jeugd naar een nog hoger plan te tillen.

Ernst Veldman, bestuurslid en verantwoordelijk voor (technische) voetbalzaken bij de vereniging blikt desgevraagd terug op twee succesvolle en inspirerende avonden. “Bij VV Sneek Wit Zwart hebben we voor de methodiek VTON gekozen. Deze rollen we integraal uit binnen de jeugdopleiding en hanteren we als rode draad. Uiteraard blijven eigen inbreng op basis van ervaring en expertise van de trainers binnen deze rode draad mogelijk en zelfs wenselijk.”