Jeugdtheatervoorstelling Gozert: belangrijke thema’s en aandacht voor Friese taal

SNEEK- De officiële kaartverkoop voor scholen in Fryslân is van start! De voorstelling van Jeugdtheater Frets is naar het gelijknamige met Gouden Griffel bekroonde boek van Pieter Koolwijk, Lemniscaat. De voorstelling wordt van februari tot en met juli 2024 in het Fries gespeeld, speciaal voor basisscholen, maar binnenkort komt ook een voorstelling met vrije kaartverkoop beschikbaar.

Jeugdtheater Frets bestaat uit ervaren professionals in het theater en de educatieve sector, met een passie voor het stimuleren van de artistieke en intellectuele groei van kinderen.

Het verhaal

Gozert gaat over anders zijn en elkaar echt zien. Want accepteren we elkaar echt, zien we elkaar echt? En kun je echt zijn wie je bent of moet je voldoen aan de normen van anderen? Dat is het verhaal van Ties. Want Ties heeft een allerbeste, maar onzichtbare vriend: Gozert.

Samen beleven ze fantastische avonturen. Op trollenjacht, kinderen beschermen tegen saaiheid door een Romeins object te stelen uit het museum of kinderen redden van monsters bij de kinderopvang. Door die avonturen komt Ties regelmatig in de problemen. Zijn ouders vinden het beter dat Gozert verdwijnt en sturen Ties naar Huize Hoopvol. Daar proberen ze met medicatie en therapie Gozert en Ties te scheiden, maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. Kiest Ties voor Gozert of voor wat iedereen voor hem wil, zodat hij voldoet aan de normen van anderen?

Belangrijke Thema's

Gozert behandelt essentiële maatschappelijke thema's zoals tolerantie, begrip en vriendschap, verpakt met humor en muziek. De voorstelling is geschikt voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8.

Friese taal en culturele verrijking

De voorstelling wordt de komende maanden in het Fries opgevoerd. De keuze voor het Fries is niet slechts een artistieke beslissing van Jeugdtheater Frets; het is een liefdevolle omhelzing van de taal en de Friese cultuur. “De Friese taal is een waardevol cultureel erfgoed dat door de generaties heen is doorgegeven en dat willen wij ook graag doorgeven. Op deze wijze komen ook niet Fries-sprekende kinderen op een mooie, leuke manier in aanraking met de taal”, aldus Patrick, Freerk en Johannes van Jeugdtheater Frets. Door de voorstelling in het theater te brengen, wordt ieder kind de mogelijkheid geboden om op een leuke manier kennis te maken met het theater.”

Praktische informatie: Speeldata Fryslân: Van februari tot en met juli 2024 in het Fries in de Friese theaters Première: 7 februari in het Posthuis Theater in Heerenveen Theaters: - Theater Sneek - De Harmonie, Leeuwarden - De Skâns, Gorredijk - Posthuis Theater Heerenveen - Theaterkerk Nes

Meer informatie of tickets: www.gozertdevoorstelling.nl Landelijk zal de voorstelling later in 2024 te zien zijn.