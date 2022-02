Jeugdorkestenfestival gaat door als FutureProms

Het Jeugdorkestenfestival is al decennia dé plek waar HaFaBra- en schoolorkesten op een groot podium mogen spelen. Vaak maken de jongeren voor het eerst kennis met een echt festival. Samen muziek maken en voor een goed gevulde zaal spelen; en dan beoordeeld worden door een professionele jury. ,,Het draagt allemaal bij aan een onvergetelijke ervaring”, zegt Bernhard Hoekstra, scheidend voorzitter van het Jeugdorkestenfestival. Hoekstra is blij dat ‘zijn’ festival bij CityProms wordt ondergebracht: ,,Daarmee is de continuïteit van het festival en het podium dat het biedt aan jeugdorkesten verstevigd. De energie van de jongeren en het plezier dat ze samen hebben, is geweldig om te zien. Dat moet je een keer meemaken, ook als publiek.”

De laatste jaren vond het JOF tijdens CityProms plaats. Met jeugdorkesten uit binnen- en buitenland die in de Grote Zaal van De Harmonie optraden. Marianne Zijlstra-Hoek is aangesteld als festivalcoördinator en wordt het aanspreekpunt voor de jeugdorkesten. ,,Het was een logische stap om de organisatie helemaal over te nemen. CityProms krijgt er een broertje bij”, aldus Irma, die toewerkt naar haar eerste CityProms Festival. ,,Met FutureProms gaan we er een nog groter muziekfeest van maken. Met een dag die boordevol verrassingen zit.”

Hier verklappen we alvast een paar dingen. In Neushoorn kun je muziek maken met planten: omdat er sensoren in de bladeren zitten verstopt. Er speelt een orkest van robots die je ook zelf mag programmeren, ook in Neushoorn. En verder zijn er workshops, zoals in theater De Bres. Daar kun je je eigen muziek maken met componisten en je speelt er samen met het Jong Nederlandse Blazers Ensemble.

De dag eindigt op het Wilhelminaplein met concerten voor en door jongeren. De kwaliteit zal hoog zijn. De hele dag. En dat geldt ook voor de andere concerten tijdens CityProms, dat de line-up van het festival eind deze maand bekendmaakt.