Jeugdkorpsenfestival van Femuza in MFC de Utherne in IJlst

IJLST – Aan het Jeugdkorpsenfestival van Femuza op 12 februari doen zes jeugdorkesten mee. In 2020 werd het festival voor de laatste keer georganiseerd. Femuza is de Federatie van Muziek en Zang in de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Het festival begint om 15.00 uur en vindt plaats in MFC De Utherne in IJlst. Alle jeugdorkesten brengen een programma van 20 minuten en worden beoordeeld door vakjurylid Almer Zijlstra. De heer Zijlstra is dirigent van meerdere (jeugd)orkesten en studeert directie aan het conservatorium in Zwolle.

De jury wijst een winnaar aan en het beste jeugdorkest van een vereniging aangesloten bij Femuza wint een optreden tijdens het Galaconcert van de Federatie op 17 juni in Theater Sneek. De deelnemende jeugdorkesten zijn:

- C-orkest CMV Advendo Franeker, o.l.v. Siemen Hoekstra

- Nije Noaten Parrega, o.l.v. Marten Miedema

- Muzykmaten Wijckel, o.l.v. Jeanette Valkema

- De Notenkrakers Oudega SWF, o.l.v. Yvonne Galema

- B-orkest CMV Advendo Franker, o.l.v. Siemen Hoekstra

- De Notenbrijbekken Workum, Guus Pieksma