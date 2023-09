Jeugd schaken Sneek

“Op dinsdag 3 oktober starten we hiermee in ons clublokaal in Het Convenant aan de Oude Dijk, tussen Worp Tjaardastraat en het Wilhelminapark, aanvang 18.30 uur tot 19.30. Aanmelden kan via schaakclubsneek@gmail.com (Onno Brouwer) Voor meer informatie, zie onze website www.scsneek.nl Van harte welkom, ook de ouders natuurlijk”, schrijft voorzitter Sybe Smid.