Jeugd in Hommerts-Jutrijp ruimt vuurwerkafval op

Kennelijk ook in Hommerts-Jutrijp, want terwijl velen in de beide dorpen nog op één oor lagen, waren deze drie toppers op Nieuwjaarsdag al vroeg opgestaan om met de eerste opruimwerkzaamheden te beginnen. Zo te zien hadden ze al vrij snel een kar vol met restanten van het afgestoken vuurwerk. Mooi dat de jeugd er zelf voor zorgt dat de dorpen er in het nieuwe jaar zo snel weer spik en span bij liggen.