Jeugd & dames Rugby Club Sneek zoeken versterking

SNEEK- Rugby Club Sneek kende een succesvolle entree als kersverse sportvereniging die drie jaar geleden is opgericht. De club heeft, ondanks de corona periode, een sterke groei doorgemaakt en al de nodige sportieve resultaten geboekt. ‘Wie langs het veld een wedstrijd of training bekijkt ziet het enthousiasme en plezier van de sporters er af spatten’ zegt Siemen Cnossen, voorzitter van de Rugby Club.

„De sport wordt steeds bekender en spreekt steeds meer ouders, jeugd en volwassenen aan. Dit komt mede door het fysieke spel, respect tussen tegenstanders en naar de scheidsrechter. Niets geeft meer voldoening dan samen strijden en plezier hebben met je vrienden en vriendinnen om na afloop alle sterke verhalen te delen”.

De jeugd en dames van Rugby Club Sneek hebben afgelopen seizoen gespeeld in clusterverband met andere clubs. Dit komt omdat je voor een volledig team minimaal 15 spelers op het veld nodig bent en daarbij ook wisselspelers. Om een team in te kunnen schrijven in competitie zijn 25 leden per team nodig.

‘We zijn er bijna met zowel een paar jeugd teams als ook het damesteam, maar we kunnen echt nog wel leden gebruiken om met de teams zelfstandig deel te nemen in de competitie. Het mooie is, iedereen speelt en helpt elkaar. Dat is ook rugby’, aldus Siemen.