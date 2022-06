Jeu de boules en barbecue met de jubilerende Stichting ‘Met je Hart’

Sneek heeft sinds 2019 een eigen afdeling van Stichting Met je Hart en is daarmee één van de 45 gemeentes waar een team vrijwilligers actief is voor de stichting. Zij hebben deze zondag een gezellige middag georganiseerd bij de jeu de boulesvereniging La Boule au But in Sneek.

De afdeling Sneek Stichting Met je Hart is ontstaan vanuit JCI Sneek, een groep van 40 jonge ondernemers uit de Waterpoortstad. Deze groep organiseerde in 2019 het eerste etentje.

Huidige vrijwilligers zijn coördinator Manon Urff en Helma Oetelmans. Volgens Manon zijn er inmiddels 32 ouderen die zich bij de afdeling hebben aangesloten. Het woord eenzaam willen ze liever niet gebruiken. Dat heeft toch een wat negatieve lading. Het gaat om ouderen die weinig bezoek krijgen en de dagen hoofdzakelijk alleen doorbrengen, bijvoorbeeld omdat een partner onlangs is overleden of familieleden (kinderen) ver weg wonen. Vaak hebben deze mensen even een zetje nodig om uit hun isolement te komen. Ze zien er tegenop om ergens alleen naar toe te gaan of om onder de mensen te komen. Dat kan diverse redenen hebben, zoals mobiliteitsproblemen of klachten van medische aard. De Stichting Met je Hart helpt ze daarbij.

Manon: “De mensen die dat zetje nodig hebben, worden bij ons aangedragen. Dat kan vanuit de zorg zijn, bijvoorbeeld een huisarts of een fysiotherapeut, maar het kan ook vanuit de familie of de buren komen. Vrijwilligers van ons gaan met de persoon in kwestie in gesprek en vragen of ze mee willen doen door ze uit te nodigen voor een lunch of diner. De stichting zorgt ervoor dat drempels worden weggenomen “.

Helma vertelt dat ze iedere maand een etentje bij de horeca in Sneek organiseren. “Bewust iedere maand zodat de mensen iets hebben waar ze naar uit kunnen kijken”. De ouderen worden dan met een taxi opgehaald en weer thuis gebracht. Deze etentjes worden gefinancierd door sponsorbijdagen. Daarnaast zijn er donateurs en doet de stichting mee aan goede doelenacties. Verder is er nog de landelijke restaurantcampagne waarbij aan klanten in de restaurants een vrijwillige bijdrage (meestal een euro) wordt gevraagd.

In totaal zijn er deze middag 23 ouderen aanwezig op het sportcomplex bij La Boule au But. Samen met de vrijwilligers zitten ze op het terras heerlijk in het zonnetje en kijken uit over de banen. Tijdens het spel krijgen ze uitleg van de vrijwilligers van de club en en kunnen ze zelf een wedstrijdje spelen. Bij de afsluitende barbecue wordt nog een cheque uitgereikt met een bijdrage van 2030 euro. Een prachtig bedrag waar de stichting volgende maand weer iets moois voor kan organiseren. Wederom een leuke activiteit om met plezier naar uit te kunnen kijken.