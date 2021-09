Jesler Touwslager en Nabee Oving winnaars van de Minder Zout, meer smaak Challenge op Gastvrij Rotterdam

ROTTERDAM- Jesler Touwslager en Nabee Oving van ROC Friese Poort zijn de grote winnaars van de ‘Minder zout, meer smaak challenge op Gastvrij Rotterdam’. Deelnemers moesten een 2-gangen diner bereiden uit een ‘blackbox’. De gerechten mochten maximaal 2 gram zout per persoon bevatten. De challenge is een initiatief van de Jonge Garde (de vakgroep voor studenten van het Gastronomisch Gilde) in samenwerking met Euro-Toques Nederland, Dutch Cuisine en de Nierstichting. Met deze vakwedstrijd willen zij de horeca zoutbewuster maken. Vanmiddag gingen 5 teams met elkaar de strijd aan op Gastvrij Rotterdam.

Juryvoorzitter van den Heuvel: We mogen trots zijn op de deelnemers! De afgelopen jaar hebben ze weinig wedstrijdervaring kunnen opdoen maar ze hebben een hoog niveau neergezet tijdens deze wedstrijd. Dit biedt perspectief voor de toekomst!

Winnende creaties

Onder toeziend oog van een de 3 -koppige jury, onder leiding van Jeroen van den Heuvel, streden de jonge talenten om de winst.

Het winnende team presenteerde een amuse met spitskool, rendang met een vadouvan emulsie, zoetzure groenten en pinda crunch. Het voorgerecht was tomaten salsa met gebrande groene tomaat, gebrande garnaal en een ansjovis vadouvan saus en dressing van libanon.

Het laatste gerecht was parelgort met knoflook en snijbiet, twee bereidingen van mossel, tempura van snijbietblad en saus van mosselvocht.

Minder zout, meer smaak challenge

De ‘Minder zout, meer smaak’– challenge is voortgekomen uit de samenwerking tussen Dutch Cuisine opleidingen, Nierstichting en Nierstichting-partners. Als onderdeel van de campagne van de Nierstichting voor een zou bewustere horeca. Jaarlijks vindt ook de Nierstichting Restaurant Driedaagse plaats, aankomend jaar van 20-27 maart. Restaurants door het hele land bereiden een lunch en/of diner met aandacht voor pure en verse ingrediënten en minder zout. Voor meer informatie: www.restaurantdriedaagse.nl.

SVH Meesterkok Jeroen Robberegt is blij dat de jeugd bewuster aan het worden is van het zoutgebruik in de keuken. Deelnemers hebben vandaag laten zien dat ze een bewuste keuze hebben gemaakt in de keuze van producten in smaak en beleving.

Annemiek Dorgelo, programma manager preventie van de Nierstichting: “Wij zijn ontzettend blij met dit initiatief. Het is erg belangrijk dat chefs in opleiding al in een vroeg stadium leren dat je met minder zout toch heel smaakvol kan koken. Minder zout is essentieel voor de gezondheid van je nieren”.

Docent ROC Friese Poort Gerard Voskuilen, bestuurslid van het Gastronomisch Gilde en initiatiefnemer van de challenge is trots op de deelnemers en was ook verrast door de bijzondere bereidingen van alle teams. “Deze wedstrijd bewijst dat er meer is dan zout om je gerecht smaak te geven en ik hoop dat meer chefs dit gaan oppakken.”