Jeroen Kant op podium Lewinski

SNEEK- Jeroen Kant is een eigenzinnig liedjesschrijver. Zijn liedjes zijn verhalen die ergens over gaan en die je aan het denken zetten. Zoals je een novelle of een kort verhaal leest. Of een film bekijkt, want zijn muziek is filmisch en doet Amerikaans aan zonder er een kopie van te zijn. Jeroen Kant treedt zaterdagavond 1 oktober op bij Lewinski.

Jeroen Kant is winnaar van de Vlaamse Nekka-prijs 2015/2016, winnaar publieksprijs van De Grote Prijs Van Nederland 2011. Deed in 2013 mee aan De Beste Singer Songwriter Van Nederland. Speelde theater- en clubtours en festivals als Zwarte Cross en Into The Great Wide Open. Hij speelde vier jaar op rij met veel succes eenmansvoorstellingen op het Elfdaagse Theaterfestival Boulevard in Den Bosch.

Biesbosch

Tijdens de corona crisis vertoefde Jeroen Kant veel op zijn boot in de Biesbosch. Geïnspireerd door de natuur om hem heen, maakte hij zijn nieuwe album ‘Water’. Alle liedjes zijn door Kant zelf geschreven, ingespeeld, geproduceerd en opgenomen op zijn boot ‘Armadillo, ver weg van de stad.

De nieuwe plaat van Kant laat je verdwalen in de Biesbosch. Je wordt meegenomen en ondergedompeld in zijn wereld, met zijn liefde voor de natuur als grote spil. De sound is Broeierig, dromerig en intiem. Onderhuidse gitaarriffs. Verhalende teksten over het leven met de seizoenen. Sfeervolle gelaagde vocalen en geluiden van de natuur. Een ode aan de Biesbosch en aan het vrije leven!

Vooraf een hapje mee eten? Dat kan. Kies dan ticket incl. diner. Eventuele dieetwensen of allergieën kunt u vooraf aan ons doorgeven.

Water

zaterdag 1 oktober 2022 / 20:00

Locatie Lewinski, Waterhoenstraat 2, 8601 XT Sneek