Jennies Tafel Foundation schenkt schoolspullen aan kinderen in de Filippijnen

Eind 2021 opende Jennie Rubio aan de Jousterkade in Sneek Jennies Tafel. In de winkel kan iedereen tafels huren en eigen spulletjes verkopen. Tafelhuurders die nog wat over hebben, nadat hun huurcontract is beëindigd, kunnen spullen achterlaten op de tafel van Jennies Tafel Foundation. Met de opbrengst hiervan en dankzij andere donaties en giften worden projecten in de Filippijnen gefinancierd, waaronder het schoolproject Tiaong-Laguna.



Project Tiaong-Laguna