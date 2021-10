Jennies Tafel binnenkort in Sneek

Jennies Tafel is ontstaan uit het gemis van het vroegere mijnTafel. Omdat het aanbod van spullen zo uniek en divers was, en de prijzen laag, was een bezoek aan de winkel voor velen een uitje. Jennies Tafel hoopt het gemis weg te nemen.

Bij Jennies Tafel huur je voor een korte of lange periode een tafel waarop jij je overbodige spullen of kleding kunt verkopen.

“We zijn nu nog druk aan het voorbereiden, maar we kunnen ons voorstellen dat je alvast een tafel wilt reserveren ! Doe dat snel, want onder de eerste 100 reservering verloten we 3 leuke prijzen ! Reserveer een tafel door ons te mailen op info@jenniestafel.nl of door het reserveringen formulier in te vullen. Voor meer info: www.jennistafel.nl